Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 ноября 2018 года, пятница , 10:45:01 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    65.61 -0,34    74.8 -0,35
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279.69 Мб информации:

  • 541187 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Нефтепродукты

Дизельное топливо в РФ за неделю подорожало на 2,2%

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:12     Потребительские цены на бензин в России за период с 13 по 19 ноября не изменились вторую неделю подряд после пяти недель роста на 0,1% и семи недель стабильности, свидетельствуют данные Росстата.
 
Цены на дизтопливо с 13 по 19 ноября подскочили сразу на 2,2% после повышения на 0,1%, 0,3% и на 0,4% предыдущие три недели. С начала года оно подорожало на 14%.
 
С начала года цены на бензин к 19 ноября повысились на 9,3%.
 
За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 10 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Тамбове и Самаре - на 0,5% и 0,4% соответственно.
 
При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в Чите на 1,4%, Томске, Улан-Удэ, Вологде и Московской области - на 0,1-0,4%.
 
В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.
 
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,55 до 47,48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,89 до 43,09 руб., марки АИ-95 - от 44,29 до 46,99 руб. за литр.
 
Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 19 ноября составила 43,47 руб. (на 12 ноября - также 43,47 руб.), в том числе марки АИ-92 - 41,54 руб. (41,55 руб.), АИ-95 - 44,83 руб. (также 44,83 руб.), АИ-98 - 50,27 руб. (50,26 руб.). Дизтопливо 19 ноября стоило в среднем по стране 46,29 руб. (12 ноября - 45,29 руб.).
 
Производство бензина в России с 12 по 18 ноября выросло на 11,9% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 798,7 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива вырос на 1,1% - до 1 млн 563,1 тыс. тонн.
 
Как сообщалось, правительство в конце весны после резкого скачка цен снизило акцизы и договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая.
 
В начале ноября правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать и оптовые цены на топливо до конца марта следующего года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558842/

Международные резервы России снизились на $2,2 млрдСбербанк стал самой дорогой российской компанией
Просмотров: 66
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,03 сек.

Дизельное топливо в РФ за неделю подорожало на 2,2%

«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:12    Потребительские цены на бензин в России за период с 13 по 19 ноября не изменились вторую неделю подряд после пяти недель роста на 0,1% и семи недель стабильности, свидетельствуют данные Росстата.
 
Цены на дизтопливо с 13 по 19 ноября подскочили сразу на 2,2% после повышения на 0,1%, 0,3% и на 0,4% предыдущие три недели. С начала года оно подорожало на 14%.
 
С начала года цены на бензин к 19 ноября повысились на 9,3%.
 
За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 10 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Тамбове и Самаре - на 0,5% и 0,4% соответственно.
 
При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в Чите на 1,4%, Томске, Улан-Удэ, Вологде и Московской области - на 0,1-0,4%.
 
В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.
 
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,55 до 47,48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,89 до 43,09 руб., марки АИ-95 - от 44,29 до 46,99 руб. за литр.
 
Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 19 ноября составила 43,47 руб. (на 12 ноября - также 43,47 руб.), в том числе марки АИ-92 - 41,54 руб. (41,55 руб.), АИ-95 - 44,83 руб. (также 44,83 руб.), АИ-98 - 50,27 руб. (50,26 руб.). Дизтопливо 19 ноября стоило в среднем по стране 46,29 руб. (12 ноября - 45,29 руб.).
 
Производство бензина в России с 12 по 18 ноября выросло на 11,9% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 798,7 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива вырос на 1,1% - до 1 млн 563,1 тыс. тонн.
 
Как сообщалось, правительство в конце весны после резкого скачка цен снизило акцизы и договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая.
 
В начале ноября правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать и оптовые цены на топливо до конца марта следующего года.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Октябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Ноябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  