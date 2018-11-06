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Дизельное топливо в РФ за неделю подорожало на 2,2%
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«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:12 Потребительские цены на бензин в России за период с 13 по 19 ноября не изменились вторую неделю подряд после пяти недель роста на 0,1% и семи недель стабильности, свидетельствуют данные Росстата.
Цены на дизтопливо с 13 по 19 ноября подскочили сразу на 2,2% после повышения на 0,1%, 0,3% и на 0,4% предыдущие три недели. С начала года оно подорожало на 14%.
С начала года цены на бензин к 19 ноября повысились на 9,3%.
За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 10 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Тамбове и Самаре - на 0,5% и 0,4% соответственно.
При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в Чите на 1,4%, Томске, Улан-Удэ, Вологде и Московской области - на 0,1-0,4%.
В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,55 до 47,48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,89 до 43,09 руб., марки АИ-95 - от 44,29 до 46,99 руб. за литр.
Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 19 ноября составила 43,47 руб. (на 12 ноября - также 43,47 руб.), в том числе марки АИ-92 - 41,54 руб. (41,55 руб.), АИ-95 - 44,83 руб. (также 44,83 руб.), АИ-98 - 50,27 руб. (50,26 руб.). Дизтопливо 19 ноября стоило в среднем по стране 46,29 руб. (12 ноября - 45,29 руб.).
Производство бензина в России с 12 по 18 ноября выросло на 11,9% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 798,7 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива вырос на 1,1% - до 1 млн 563,1 тыс. тонн.
Как сообщалось, правительство в конце весны после резкого скачка цен снизило акцизы и договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая.
В начале ноября правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать и оптовые цены на топливо до конца марта следующего года.