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«Нефть России», 23.11.18, Москва, 00:04 Согласно последним данным, газотранспортные операторы Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии участвовали в процедуре бронирования будущих мощностей второй нитки «Турецкого потока».
Соответствующая процедура предусмотрена законодательством Евросоюза и необходима для строительства новых газопроводов. Поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" "Газпром" планирует начать в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году, а в Словакию - во второй половине 2022 года.
Несмотря на заявления брюссельских чиновников о необходимости сокращать долю России на газовом рынке, поучаствовать в проекте «Турецкий поток» желающих много. Это связано с тем, что Европа постоянно нуждается в увеличении поставок газа. Уже на текущий момент спрос на российский газ составляет почти 200 млрд кубических метров, а общая потребность приближается к 500 куб.м. Доля "Газпрома" на рынке Европы в 2017 г. выросла до рекордных 34,7% с 33,1% в 2016 г., а к 2030 г. доля российского природного газа в Европе вырастет до 35-38%, к 2035 г. - до 38-41%, прогнозируют аналитические агентства IHS и Wood Mackenzie.
Ситуация в Европе усугубляется тем, что в Северном море с каждым годом существенно снижаются объемы добываемого газа. Например, в 2018 г Maersk Oil планирует прекратить добычу газа в датском секторе Северного моря. Известно, что комплекс эксплуатируется в течение 30 лет и его ресурс исчерпан. Помимо внутренней добычи и российского газа, Европа еще получает газ из Катара, Алжира и планирует организовать поставки из Ирана.
Проблема только в том, что газ из Катара все еще дорогой, постоянная геополитическая напряженность в странах Магриба не позволяет Европе полагаться на газ из Алжира, а поставки из Ирана могут быть заблокированы санкциями из США. Более того, в критических условиях ни один из основных поставщиков трубопроводного газа в период холодов не смог существенно нарастить объемы, события февраля-марта наглядно показали, что "Газпром" был и остается основным поставщиком газа на европейский рынок, демонстрируя сезонную гибкость.
Так, среднесуточные поставки Норвегии за февраль текущего года оказались ниже поставок в январе и составили 381,5 млн куб. м в сутки, при этом суточные объемы поставок в период пикового спроса (22–28 февраля) находились в диапазоне ниже среднесуточных. Похоже, что норвежцы не смогут повторить рекорды 2017 г. в текущем году.
Поставки из Алжира за февраль 2018 г. составили 130 млн куб. м в сутки, при этом объемы в период пикового спроса находились на уровне среднесуточных поставок и всего на 1% выше среднесуточных значений февраля 2017 г.
Украинский фактор
В условиях растущего спроса на российский газ и политических сложной в реализации масштабных проектов, украинский фактор в газовом вопросе вновь актуализируется.
Газотранспортная система «Укртрансгаза» состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд куб.м. в год, на границе Украины с Польшей, Румынией, Белоруссией, Молдавией — 178,5 млрд куб.м. в год, в том числе со странами ЕС — 142,5 млрд куб.м. в год.
Общая пропускная способность газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» после полноценного запуска будет составлять 110 млрд куб. метров в год. С учетом газопровода «Ямал-Европа» объем российского предложения на рынке ЕС вырастает на 33 млрд куб.м.
Две нитки газопровода «Турецкий поток» в общей сложности могут добавить к российскому предложению 31,5 млрд куб.м. Таким образом потенциальный объем поставок газа из Россию в Европу без использования инфраструктуры на территории Украины составит 213 млрд куб.м. в год.
Однако, спрос на российский газ в Европе растет примерно на 10%. Как прогнозируют эксперты МЭА в ближайшие шесть лет мощное падение добычи газа в Европе – на 44 млрд куб. м. А это значит, что, даже по мнению весьма скептически настроенной к перспективам России в газовой сфере экспертной организации, в Европе потребуется 33 млрд куб. м дополнительного чистого импорта газа и 20 млрд из них будет поставлено по трубе.
Таким образом, с учетом сроков реализации проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», спрос на российский газ вновь будет существенно превышать предложение. Например, половина газа из «Турецкого потока» будет потребляться самой Турцией. По оценкам экспертов, реальная возможность России по поставкам газа в Европу без использования газотранспортной системы Украины в ближайшие годы не будет превышать 160 млрд куб.м.
Необходимость использования газотранспортной системы Украины очевидна, однако, учитывая политическую ситуацию в Киеве, для России долгосрочные контракты с Украиной будут заканчиваться скандалами, незаконным отбором газа, взаимными обвинениями в международных судах. Фактически, Россия и Европа остаются заложниками политической ситуации в Украине еще на долгие годы.