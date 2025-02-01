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Орешкин предупредил о снижении цен на нефть к 2025-2030 годам до $50 за баррель

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«Нефть России», 22.11.18, Москва, 15:39    Цены на нефть в долгосрочной перспективе серьезно снизятся - примерно до $50 к 2025-2030 годам и далее будут находиться примерно на этом уровне в реальном выражении, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам по итогам заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года.
 
"Мы ожидаем довольно серьезное снижение и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе", - прокомментировал он базовый вариант долгосрочного прогноза.
 
"По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены (на нефть - ИФ) будут находиться на уровне примерно $50 за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении", - сказал министр.
 
"Этот уровень соответствует долгосрочным многолетним, за несколько десятилетий, я бы сказал за сто лет, ценам, которые складывались на нефтяном рынке, и понятно, что они отражают те риски, которые есть с точки зрения изменения структуры спроса в глобальной экономике, структуре спроса на энергию", - пояснил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558835/

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Орешкин предупредил о снижении цен на нефть к 2025-2030 годам до $50 за баррель

«Нефть России», 22.11.18, Москва, 15:39   Цены на нефть в долгосрочной перспективе серьезно снизятся - примерно до $50 к 2025-2030 годам и далее будут находиться примерно на этом уровне в реальном выражении, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам по итогам заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года.
 
"Мы ожидаем довольно серьезное снижение и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе", - прокомментировал он базовый вариант долгосрочного прогноза.
 
"По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены (на нефть - ИФ) будут находиться на уровне примерно $50 за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении", - сказал министр.
 
"Этот уровень соответствует долгосрочным многолетним, за несколько десятилетий, я бы сказал за сто лет, ценам, которые складывались на нефтяном рынке, и понятно, что они отражают те риски, которые есть с точки зрения изменения структуры спроса в глобальной экономике, структуре спроса на энергию", - пояснил он.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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