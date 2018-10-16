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Экономика

Кудрин рассказал о рисках перехода на рубли в международной торговле

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«Нефть России», 22.11.18, Москва, 15:18    Полный отказ от доллара для международной торговли нецелесообразен, переход на расчеты в рублях несет в себе дополнительные риски, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
 
"Мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Российский рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. Для мировых расчетов требуется более стабильная единица измерения. Рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рублях — это дополнительные валютные риски и это, по сути, налог. То есть вопрос, готовы ли мы, уходя от доллара, платить особый дополнительный налог за эту безопасность", — сказал он, выступая на XIII Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".
 
"Если бы у нас не было такой геополитической ситуации, я бы сказал, что не нужно этого делать. Пусть каждый выбирает сам тот инструмент расчета, который ему более удобен. Сегодня в силу определенных геополитических обстоятельств, я согласен, что нужно усиливать роль наших национальных валют, хотя повторю, в них есть определенные риски. И так легко это не сделать, за рубли мы не купим современные технологии в Европе, значит нам нужно накапливать и доллары, продавать свою продукцию за доллары. Определенная пропорция наших заработков в долларах нам необходима. Возможность ухода от доллара имеет свои границы", — добавил глава Счетной палаты.
 
По его словам, предприятия должны сами выбирать валюту для расчетов в международной торговле, так как это соответствует требованиям рынка. Ограничивать расчеты и движение капиталов не следует, напротив, необходимо руководствоваться естественными, экономическими методами. Быстрой дедолларизации, по мнению Кудрина, не произойдет.
 
"Сегодня говорить о том, что мы должны уйти от доллара в расчетах с миром — это условная такая дедолларизация. Это не вполне точная формулировка. Мы будем рассчитываться со всем миром в той валюте, в которой удобно", — резюмировал Кудрин.
 
Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики РФ стимулирующего характера, говорил ранее глава МЭР Максим Орешкин. Он уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финрынков и создание систем передачи информации между банками.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558834/

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Кудрин рассказал о рисках перехода на рубли в международной торговле

«Нефть России», 22.11.18, Москва, 15:18   Полный отказ от доллара для международной торговли нецелесообразен, переход на расчеты в рублях несет в себе дополнительные риски, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
 
"Мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Российский рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. Для мировых расчетов требуется более стабильная единица измерения. Рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рублях — это дополнительные валютные риски и это, по сути, налог. То есть вопрос, готовы ли мы, уходя от доллара, платить особый дополнительный налог за эту безопасность", — сказал он, выступая на XIII Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".
 
"Если бы у нас не было такой геополитической ситуации, я бы сказал, что не нужно этого делать. Пусть каждый выбирает сам тот инструмент расчета, который ему более удобен. Сегодня в силу определенных геополитических обстоятельств, я согласен, что нужно усиливать роль наших национальных валют, хотя повторю, в них есть определенные риски. И так легко это не сделать, за рубли мы не купим современные технологии в Европе, значит нам нужно накапливать и доллары, продавать свою продукцию за доллары. Определенная пропорция наших заработков в долларах нам необходима. Возможность ухода от доллара имеет свои границы", — добавил глава Счетной палаты.
 
По его словам, предприятия должны сами выбирать валюту для расчетов в международной торговле, так как это соответствует требованиям рынка. Ограничивать расчеты и движение капиталов не следует, напротив, необходимо руководствоваться естественными, экономическими методами. Быстрой дедолларизации, по мнению Кудрина, не произойдет.
 
"Сегодня говорить о том, что мы должны уйти от доллара в расчетах с миром — это условная такая дедолларизация. Это не вполне точная формулировка. Мы будем рассчитываться со всем миром в той валюте, в которой удобно", — резюмировал Кудрин.
 
Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики РФ стимулирующего характера, говорил ранее глава МЭР Максим Орешкин. Он уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финрынков и создание систем передачи информации между банками.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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