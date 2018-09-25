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Кудрин назвал падение цен на нефть временным
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«Нефть России», 22.11.18, Москва, 15:08 Нынешнее падение цен на нефть временное, текущий уровень цен может сохраниться несколько месяцев, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Я считаю, это падение временное. Может, оно несколько месяцев продлится. Думаю, что сейчас близко к нынешним уровням оно сохранится, цены сохранятся", — сказал он журналистам.
На вопрос, способна ли цена нефти повлиять на курс рубля и добавить волатильности, он ответил: "Конечно".