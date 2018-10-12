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11 признаков того, что экономика США на грани кризиса
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«Нефть России», 22.11.18, Москва, 11:59 Ещё несколько месяцев назад многие эксперты говорили о том, что экономика США процветает.
Тем не менее, ситуация быстро меняется, и сегодня многие начинают бить тревогу.
Все чаще в СМИ появляется информация о том, что акции компаний падают, да и в реальном секторе все не так гладко.
Продажи недвижимости снизились, продажи автомобилей также замедляются, а средний класс сокращается.
Эксперты отмечают, что подобная ситуация наблюдалась в 2008 году. Многие из них опасаются, что грядущий кризис будет хуже, чем в 2008 году.
Ниже мы расскажем о 11 признаках того, что США ждут серьезные экономические проблемы.
1. По мере роста экономической активности растет потребления нефти, а следовательно, спрос на нее и цены.
Но когда снижается экономическая активность, спрос на нефть сокращается, и снижаются цены.
Именно по этой причине того, что происходит с нефтью, вызывает обеспокоенность экспертов.
Стоимость барреля нефти WTI опустилась на 7% до $55,69 (стоимость барреля нефти Brent составила $62-63).
Для WTI это худший показатель с сентября 2015 года.
Кроме того, эксперты отмечают снижение стоимости WTI в течение 12 дней подряд.
2. Один из недавних опросов показал, что всего 13% американцев планируют приобрести недвижимость в следующем году.
Этот показатель снижается три квартала подряд. За последние 12 месяцев он сократился в половину.
3. По мере того, как на рынке недвижимости наблюдается застой, число не проданных домов по всей стране растет.
В частности, число не проданных домов для одной семьи в октябре выросло на 86%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4. Когда-то Калифорния была самым процветающим рынком недвижимости в стране.
Однако на сегодняшний день цены на недвижимость в штате снижаются так же, как это было в 2008 году, что вызывает обеспокоенность у аналитиков.
5. Согласно данным Банка Америки, среди фондовых менеджеров по всему миру сейчас преобладают самые "медвежьи" настроения с 2008 года.
Согласно опросу, 44% фондовых менеджеров ожидают снижения роста мировой экономики уже в следующем году.
Это худший прогноз с ноября 2008 года.
Более того, 54% ожидают снижения роста экономики Китая в следующем году.
Это более пессимистичный прогноз, чем 2 года назад.
6. Катастрофа на розничном рынке Америки продолжает нарастать.
Как отмечается в одной из недавних статей агентства Bloomberg, у некоторых розничных сетей дела идут настолько плохо, что они возвращают арендованные площади арендодателями ещё до того, как истечет срок аренды.
В качестве примера приводится Sears Holdings Corp.
7. Несмотря на разворачивающуюсю торговую войну с Китаем, торговый дефицит США с другими странами мира, по прогнозам экспертов, достигнет исторического максимума уже в 2018 году.
8. Недавнее исследование показало, что 62% рабочих мест в США платят недостаточно, чтобы поддержать средний класс.
9. На сегодняшний день практически ни у кого из американцев нет финансовой подушки безопасности.
Согласно опросу, 58% американцев имеют сбережения менее 1000 долларов.
10. В настоящий момент более половины детей в США живут в семьях, которые получают те или иные виды материальной поддержки со стороны федерального правительства.
11. По мере замедления роста экономики все больше американцев оказывается на улице.
В настоящий момент более полумиллиона американцев являются бездомными, и их число растет с каждым днём.
Все эти признаки указывают на возможность нового кризиса.
Эксперты вспоминают о том, что в 2008 году во время кризиса миллионы людей потеряли работу и оказались в крайне тяжёлом материальном положении.
Аналитики боятся повторения ситуации.
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