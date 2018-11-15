«Нефть России», 22.11.18, Москва, 11:50 Внешэкономбанк (ВЭБ), выполняющий функции государственной управляющей компании по управлению пенсионными накоплениями граждан (ГУК), предупреждает физлиц о значительных потерях инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям из-за досрочного перехода из Пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), говорится в сообщении ВЭБ.



При досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию по итогам переходной кампании 2018 года граждане потеряют инвестдоход от размещения пенсионных накоплений за последние три года - с 2016 по 2018 гг.



"Суммы накоплений у клиентов разные, но в большинстве случаев речь о тысячах и десятках тысяч рублей будущей пенсии. Потому решение о смене страховщика нужно принимать взвешенно и обдуманно", - отметил заместитель председателя ВЭБ Сергей Лыков, слова которого приводятся в пресс-релизе.



Традиционно под конец года НПФ начинают более активно привлекать новых клиентов - как "молчунов" из ВЭБ, так и клиентов других НПФ. При этом они не всегда должным образом информируют граждан о потерях инвестиционного дохода при досрочном переходе.



В настоящее время ГУК управляет средствами пенсионных накоплений около 36 млн будущих пенсионеров, НПФ - 37 млн человек.



По действующему законодательству, досрочным считается перевод накоплений чаще одного раза в пять лет. У большинства клиентов НПФ очередной пятилетний период отсчитывается с 2015 года, клиентов ПФР - с 2016 года. Без потерь инвестдохода средства пенсионных накоплений можно перевести по истечении пяти лет.



По данным ПФР, по итогам переходной кампании 2017 года потери инвестдохода граждан составили около 34 млрд рублей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558830/ Источник: Interfax ← "Газпром" сократил план анонсированных ранее рекордных инвестиций на 2019 год 11 признаков того, что экономика США на грани кризиса → Новости net.finam.ru