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"Газпром" сократил план анонсированных ранее рекордных инвестиций на 2019 год
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«Нефть России», 22.11.18, Москва, 11:43 "Газпром" предварительно запланировал инвестиционную программу на 2019 год по освоению в размере 1,33 трлн рублей по сравнению с предварительным планом в 2019 году, озвученным год назад - 1,4 трлн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Год назад - в ноябре 2017 года - председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказывал президенту РФ Владимиру Путину, что на 2019 год запланирован пик инвестиций концерна в размере 1,4 трлн рублей. Цифру в 1,399 трлн рублей в составе трехлетнего финансового плана корпорации публиковало и агентство Bloomberg.
Первоначально на 2018 год инвестпрограмма была запланирована в размере 1,279 трлн рублей, а по итогам прохождения первого полугодия увеличена до 1,496 трлн рублей.
Программа заимствований на 2019 год запланирована в размере около 300 млрд рублей. В 2018 году первоначально она была запланирована в 417 млрд рублей, а потом повышена до 518 млрд рублей.
Руководство "Газпрома" неоднократно говорило о необходимости заморозить дивиденды на уровне 8,04 рубля на акцию на период пиковых инвестиций, который захватит еще и 2019 год. Однако последние финансовые отчеты и комментарии финансистов корпорации говорят о том, что денежный поток в эти годы может быть выше прогнозного, и компания может рассмотреть возможность большего распределения средств акционерам.