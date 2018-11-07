«Нефть России», 22.11.18, Москва, 11:31 В ходе своего выступления на пленарном заседании в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о трех возможных сценариях денежно-кредитной политики при разных ценах на нефть в 2020 году. Видеозапись заседания была опубликована на сайте Госдумы.



По ее словам, в случае сохранения цен на нефть на среднегодовом уровне в 75$ за баррель, прогноз ЦБ по росту цен будет незначительно отличаться от базового сценария.



В случае, если в 2020 году цены на нефть достигнут 55$ за баррель, инфляция, по словам главы ЦБ, может ускориться до 5-5,5% в 2019 году из-за накопленного ослабления рубля и повышения НДС. При этом, в 2020 году она вернется к целевому ориентиру в 4%.



Набиуллина также отметила, что в ЦБ предусмотрели и рисковый сценарий, при котором стоимость цен на нефть упадет до 35$ за баррель и произойдет значительный отток капитала.



«Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае», — добавила она.



В соответствии с этим сценарием, в 2019 году в России будет возможна рецессия экономики, однако в 2020 году будет ожидаться ее рост, а к 2021 году ее темпы должны будут выйти на уровень базового сценария.



Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558828/ Источник: Газета.ру ← Украина предупредила Европу об «энергетической зависимости» от России "Газпром" сократил план анонсированных ранее рекордных инвестиций на 2019 год → Новости net.finam.ru