«Нефть России», 22.11.18, Москва, 11:19 Министр иностранных дел Украины заявил, что газопровод «Северный поток — 2» увеличит «энергетическую зависимость» европейских стран от России. Свое мнение он выразил в интервью «Укринформ».



Министр отметил, что он поднимал этот вопрос на встрече с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.



«Канцлер Австрии сказал, что австрийский бизнес видит этот проект как экономический. Я ему, опять же, сказал, что мы видим этот проект совсем по-другому — как такой, что фундаментально увеличивает энергетическую зависимость Европы», — сказал Климкин.



Он отметил, что такая ситуация является «проблемой» для Украины и Европейского союза. Также Климкин подчеркнул, что «Северный поток — 2» угрожает национальной безопасности стран.



Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Россия «исторически» использует энергию в качестве «коэрцитивного оружия».Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558827/