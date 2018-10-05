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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года
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«Нефть России», 22.11.18, Москва, 11:11 Госдума на заседании в четверг приняла закон о продлении заморозки до 2021 года накопительной части пенсии россиян.
В частности, устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ "учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии". В настоящее время такое правило установлено в отношении периода 2014-2020 годов.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей.
Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина назвала это решение "вынужденной мерой, которая не укрепляет доверие к пенсионной системе". Она выразила уверенность, что накопительная пенсионная система должна быть добровольной, а длинные деньги пенсионных фондов должны работать на экономику страны, стимулируя ее рост. Тем не менее, по словам депутата, продление заморозки пенсионных накоплений "позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы" на предстоящие три года.
Ранее о продлении заморозки накопительной части пенсии и на 2021 год заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его данным, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей. В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.