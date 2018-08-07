«Нефть России», 22.11.18, Москва, 11:00 Независимые АЗС в России готовы продавать бензин по любой цене, но с наценкой не менее трех рублей на литр, иначе они будут работать в убыток и закроются, заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

"Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене, и нас устроила бы цена и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и, конечно, вкладываться в развитие", — сказал он.



По словам Баженова, соглашение между правительством и нефтяными компаниями, достигнутое на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, установило убыточность независимых АЗС на пять месяцев, что может привести к их закрытию.



Представитель Союза пояснил, что в документе установлена предельная разница между себестоимостью и ценой топлива — 4 процента, которая не позволяет независимому сектору нормально работать в рознице. С учетом принятых решений, в среднем по стране маржинальность до 31 марта 2019 года будет составлять 1,7 рубля за литр, отметил он.



"При суточной реализации в 10 тысяч литров операционные затраты АЗС составляют порядка трех рублей на литр, и это минимальные операционные затраты. Мы не говорим ни о какой маржинальной наценке, связанной с получением прибыли, развитием бизнеса. Это минимальные операционные затраты", — заключил Баженов.



Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.



Объявили, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексируются в рамках годовой инфляции 4-4,6 процента. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на три процента выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.



Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что независимые АЗС должны увеличивать объем дополнительных услуг, чтобы работать с выгодой. По его словам, это общепринятая мировая практика, которая плохо реализуется в стране.



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