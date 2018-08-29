«Нефть России», 24.09.18, Москва, 08:52 В ближайшие недели администрация США усилит свое экономическое давление на Иран посредством санкций, предусматривающих сокращение экспорта нефти в страну.



Учитывая, что на эти экспортные товары приходится значительная часть государственных доходов, эти меры сильно навредят Ирану. Санкции также окажут влияние на энергетические рынки далеко за пределами Ирана и могут привести к росту мировых цен на нефть. Также они могут отрицательно повлиять на глобальную энергетическую безопасность, задействовав большую часть резервных мощностей на рынке.



Поскольку в мае этого года президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки Ирана, официальные лица США заявили, что они намерены пресечь экспорт нефти Ирана. Второй этап новых санкций США вступит в силу 4 ноября, тем не менее иранская добыча и экспорт нефти уже начали снижаться, отчасти потому, что США опубликовали противоречивые заявления о том, введут ли они санкции против некоторых импортеров, а отчасти потому, что в августе 2018 г. американские санкции ввели ограничения на платежи, доставку и страхование.



Если администрация Трампа действительно стремится прекратить экспорт нефти Ирана, это совершенно другой подход к тому, что и администрация Обамы, и ЕС предпринимали в период с 2012 по 2015 гг. Эти более ранние меры привели к тому, что экспорт нефти Ирана упал примерно на 40%, в среднем до 1,5 млн баррелей в день. Напротив, новые санкции сократят экспорт нефти Ирана до менее 1 млн баррелей в день к ноябрю.



Для этого есть ряд причин. Во-первых, администрация Трампа заняла гораздо более жесткую позицию в отношении импортеров иранской нефти. При администрации Обамы США ожидали, что другие страны значительно сократят, но не прекратят импорт иранской нефти. Хотя администрация Обамы никогда не заявляла о четкой цели этого сокращения, оно должно было составить около 20%. ЕС также запретил импорт иранской нефти, а страны-члены ЕС прекратили почти весь такой импорт.



Пережившие вторичные санкции США в 2012-2015 гг. компании и страны во всем мире хорошо понимают, чем грозит несоблюдение санкций. Они также хорошо понимают, насколько точно США отслеживают объем иранского экспорта. Администрации Обамы пришлось провести широкие переговоры с импортерами иранской нефти, чтобы объяснить последствия несоблюдения. Сейчас правила игры намного яснее.



Другим фактором является то, что, в отличие от ситуации 2012 г., сейчас достаточно нефти, чтобы компенсировать дефицит на рынке. В последние недели трейдеры и импортеры иранской нефти заявили, что могут найти заменители продукта. Крупные производители нефти, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и другие члены ОПЕК, с мая увеличили объемы поставок нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки и подписали с импортерами контракты на замену иранской нефти. Однако эта замена иранской нефти снижает безопасность глобальных энергетических рынков: покупатели используют большинство запасных мощностей по добыче нефти в мире, что повышает риск роста цен на нефть.



Поскольку цены на нефть сейчас намного ниже, чем в период между 2012 и 2015 гг., ставки дисконтирования, с помощью которых Иран надеется экспортировать нефть, дают небольшой стимул покупателям нарушать санкции США. Ограничив финансовые операции с Ираном и страхование иранской нефти, санкции США, которые вступили в силу в августе 2018 г., создали более жесткий режим, чем тот, который осуществляется при администрации Обамы.



Новые препятствия для экспорта Ирана

Неоднозначность того, как США будут применять свои санкции, затрудняет оценку продолжительности предстоящего снижения экспорта нефти в Иране. Несмотря на то что санкции США, действующие в период 2012-2015 гг., сопровождались аналогичными мерами ЕС и были основой в санкциях ООН, направленных против ядерной программы Ирана, США вводят односторонние санкции, хотя Россия, Китай и Европа продолжают поддерживать снижение санкций.



Однако вторичные санкции США достаточно жесткие. Есть данные о том, что импортеры иранской нефти, такие как Япония, Южная Корея, Шри-Ланка и большинство европейских стран, не будут покупать этот продукт после ноября. Хотя Китай заявлял о продолжении импорта нефти Ирана, он также пытается использовать эту позицию в качестве рычага против президента Трампа в ходе продолжающейся "торговой войны" с США. Индия, которая покупает больше иранской нефти, чем любая другая страна, кроме Китая, в августе сократила импорт этого продукта, но по-прежнему ведет переговоры с администрацией США по поводу отказа от санкций.



После введения санкций США против связанных с Ираном финансовых операций и страхования нефтяных танкеров и грузов экспорт нефти в Иран упал с 2,3 млн баррелей в день в июле 2018 г. до менее 2 млн баррелей в день в следующем месяце. Таким образом, причиной снижения необязательно является соблюдение запрета США на импорт иранской нефти, а новые проблемы оплаты и безопасной транспортировки продукта. Судя по договорам National Iranian Oil Company, экспорт иранской нефти может снизиться до 750-850 тыс. баррелей в сутки к ноябрю.



В августе, на фоне резкого сокращения экспорта иранской нефти, ОПЕК увеличила добычу нефти до 32,89 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем за последние 9 месяцев. Похоже, что ОПЕК продолжит увеличивать производство, несмотря на усилия Ирана по лоббированию действий против такого шага. Россия, не являющаяся членом ОПЕК, в июле увеличила добычу нефти примерно на 148 тыс. баррелей в день до 11,215 млн баррелей в день, приблизившись к рекордному уровню постсоветского периода 11,247 млн баррелей в день.



Поскольку санкции не защищены от изменений на рынке, время может работать против политиков США, целью которых является Иран. Наряду с увеличением поставок нефти из стран ОПЕК и России другие рыночные условия могут оказать резкое влияние на экспорт нефти Ирана. Неоднозначные заявления администрации США о масштабах и продолжительности санкций могут привести к несоблюдению требований.



Новый раунд санкций США, несомненно, повредит экономике Ирана. Страна сталкивается с несколькими внутренними экономическими вызовами, иранское правительство должно сохранять осторожность в борьбе с дальнейшим сокращением своих доходов. Конечно, пережив серию эмбарго на нефть в США и ЕС за последние 40 лет, иранские лидеры могут решить выдержать этот последний шторм, опираясь на "экономику сопротивления". Тегеран может чувствовать, что может управлять этими санкциями, продолжая соблюдать условия JCPOA.



Китай, Россия и многие европейские страны, похоже, стремятся поддержать этот подход, создавая финансовые стимулы, которые поддерживают соблюдение Ираном условий JCPOA. Эти стимулы будут направлены на то, чтобы помочь экономике Ирана выдержать санкции, отчасти благодаря смягчению падения экспорта иранской нефти.



Неясно, сработает ли этот подход. Сейчас иранская экономика уязвима перед новыми санкциями: Иран был вынужден девальвировать риал намного быстрее в последние месяцы, чем в 2012-2015 гг. Последствия девальвации валюты и быстрой инфляции могут усугубить беспорядки по всей стране, начавшиеся в январе прошлого года.



Если американские санкции действительно блокируют большую часть экспорта нефти в Иран, страна выберет агрессивный ответ. Иранские лидеры, в том числе президент Хасан Рухани, предположили, что Иран нарушит поставки нефти из соседних стран, нацелившись на Ормузский пролив. Иран может также проводить нападения на Ближнем Востоке, призванные вызвать панику среди нефтяных трейдеров, повышая мировые цены на нефть. Такие операции могут создать хаос и привести к созданию глобального политического и военного союза против Ирана.



Перспектива дальнейших переговоров между Тегераном и Вашингтоном угасает, поскольку добыча и экспорт Ирана продолжают сокращаться. Но продолжающиеся переговоры между иранскими лидерами и сторонниками JCPOA могут привести к компромиссу, который заставит Иран терпеливо ждать, пока ход событий не повернется в его пользу и он не переживет санкции.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558145/ Источник: Вести ← Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100% Новости net.finam.ru