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Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%
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«Нефть России», 24.09.18, Москва, 00:50 Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи и министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди.
Мохаммед аль-Румхи отметил что, пока непонятно, когда может быть достигнуто 100-процентное выполнение сделки ОПЕК+. При этом Бахит ар-Рашиди отметил, что до достижения этого показателя понадобится "немного времени".
Министр нефти Омана также подчеркнул, что квоты между странами-участницами сделки по сокращению добычи нефти на заседании не были распределены.
Как сообщалось, в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.
По словам одного из делегатов, на которого ссылается Bloomberg, следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 11 ноября в Абу-Даби.
В эти выходные в Алжире проходит встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой ряд представителей Организации стран-экспортеров нефти обещали скорректировать прогнозы.