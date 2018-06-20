«Нефть России», 24.09.18, Москва, 00:50 Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи и министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди.



Мохаммед аль-Румхи отметил что, пока непонятно, когда может быть достигнуто 100-процентное выполнение сделки ОПЕК+. При этом Бахит ар-Рашиди отметил, что до достижения этого показателя понадобится "немного времени".



Министр нефти Омана также подчеркнул, что квоты между странами-участницами сделки по сокращению добычи нефти на заседании не были распределены.



Как сообщалось, в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.



По словам одного из делегатов, на которого ссылается Bloomberg, следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 11 ноября в Абу-Даби.



В эти выходные в Алжире проходит встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой ряд представителей Организации стран-экспортеров нефти обещали скорректировать прогнозы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558144/ Источник: Interfax ← Россия сможет построить "Северный поток-2" в случае отказа партнеров Станет ли Иран причиной глобального кризиса? → Новости net.finam.ru