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ОПЕК

Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%

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«Нефть России», 24.09.18, Москва, 00:50    Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи и министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди.
 
Мохаммед аль-Румхи отметил что, пока непонятно, когда может быть достигнуто 100-процентное выполнение сделки ОПЕК+. При этом Бахит ар-Рашиди отметил, что до достижения этого показателя понадобится "немного времени".
 
Министр нефти Омана также подчеркнул, что квоты между странами-участницами сделки по сокращению добычи нефти на заседании не были распределены.
 
Как сообщалось, в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.
 
По словам одного из делегатов, на которого ссылается Bloomberg, следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 11 ноября в Абу-Даби.
 
В эти выходные в Алжире проходит встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой ряд представителей Организации стран-экспортеров нефти обещали скорректировать прогнозы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558144/

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Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%

«Нефть России», 24.09.18, Москва, 00:50   Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи и министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди.
 
Мохаммед аль-Румхи отметил что, пока непонятно, когда может быть достигнуто 100-процентное выполнение сделки ОПЕК+. При этом Бахит ар-Рашиди отметил, что до достижения этого показателя понадобится "немного времени".
 
Министр нефти Омана также подчеркнул, что квоты между странами-участницами сделки по сокращению добычи нефти на заседании не были распределены.
 
Как сообщалось, в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.
 
По словам одного из делегатов, на которого ссылается Bloomberg, следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 11 ноября в Абу-Даби.
 
В эти выходные в Алжире проходит встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой ряд представителей Организации стран-экспортеров нефти обещали скорректировать прогнозы.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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