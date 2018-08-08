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Газопроводы

Россия сможет построить "Северный поток-2" в случае отказа партнеров

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«Нефть России», 24.09.18, Москва, 00:01    Россия располагает возможностью самостоятельно построить газопровод "Северный поток-2" в случае санкций со стороны США против участников проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
"У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится", - сказал Песков РБК, отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пообещал, что Россия полностью профинансирует "Северный поток-2", если США введут санкции против проекта.
 
В субботу немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Меркель в Мезеберге 18 августа заявил о готовности российской стороны полностью финансировать сооружение газопровода "Северный поток-2" в том случае, если США введут санкции против участников консорциума.
 
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.
 
Президент США Дональд Трамп в минувший вторник заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558143/

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Россия сможет построить "Северный поток-2" в случае отказа партнеров

«Нефть России», 24.09.18, Москва, 00:01   Россия располагает возможностью самостоятельно построить газопровод "Северный поток-2" в случае санкций со стороны США против участников проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
"У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится", - сказал Песков РБК, отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пообещал, что Россия полностью профинансирует "Северный поток-2", если США введут санкции против проекта.
 
В субботу немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Меркель в Мезеберге 18 августа заявил о готовности российской стороны полностью финансировать сооружение газопровода "Северный поток-2" в том случае, если США введут санкции против участников консорциума.
 
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.
 
Президент США Дональд Трамп в минувший вторник заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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