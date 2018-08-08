«Нефть России», 24.09.18, Москва, 00:01 Россия располагает возможностью самостоятельно построить газопровод "Северный поток-2" в случае санкций со стороны США против участников проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится", - сказал Песков РБК, отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пообещал, что Россия полностью профинансирует "Северный поток-2", если США введут санкции против проекта.



В субботу немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Меркель в Мезеберге 18 августа заявил о готовности российской стороны полностью финансировать сооружение газопровода "Северный поток-2" в том случае, если США введут санкции против участников консорциума.



Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.



Президент США Дональд Трамп в минувший вторник заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558143/ Источник: Interfax ← «Совет производителей энергии» раскрыл будущее электроэнергетики Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100% → Новости net.finam.ru