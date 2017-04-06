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Электроэнергетика

«Совет производителей энергии» раскрыл будущее электроэнергетики

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«Нефть России», 23.09.18, Москва, 12:20    Ассоциация «Совет производителей энергии» отметила своё 10-летие конференцией «Новая Россия – новая энергетика. Генерация будущего». Докладчики и зрители, собравшиеся в Завидово (Тверская область) 21 сентября 2018 г., мысленно устремились в будущее, пытаясь прозреть, какой отрасль станет через пять–десять лет.
 
Если считать, что присутствие главы ПАО «Россетти» Павла Ливинского и представителей крупных энергосбытовых организаций на конференции генераторов – это недвусмысленный знак, тогда можно предположить, что былые антагонизмы между генераторами, сетями и сбытами должны смягчаться, отношения должны гармонизироваться. Об этом говорили многие, и сам Павел Ливинский, и глава Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, и законодатели – члены Комитета по энергетике Государственной Думы Сергей Есяков и Валерий Селезнёв.
 
Курс на сглаживание противоречий проявился и в том, что на конференции выступил заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько. Не секрет, что при ранжировании генерирующих мощностей атомные электростанции пользуются преимуществами перед тепловыми электростанциями. Избегать косых взглядов и других проявлений недовольства в такой ситуации можно только благодаря работе на общий результат, пониманию главных целей и ориентации на интересы потребителя.
 
Удивительным образом прозвучало признание производителей оборудования для возобновляемой генерации о том, что они хотели бы существовать без специальных льготных условий, то есть на общих основаниях и в едином конкурентном поле. Понятно, что сегодня это нереально, но сама позиция внушает уважение. Также отрадно видеть, как энергетики идут навстречу муниципалитетам, не имеющим ни персонала, ни опыта для того, чтобы наладить в своих городах нормальное теплоснабжение. Предлагаем читателю на эту тему посмотреть доклад генерального директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова здесь: https://youtu.be/nMwWsv5N3xYПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558141/

ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти на 500 тыс. б/c
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«Совет производителей энергии» раскрыл будущее электроэнергетики

«Нефть России», 23.09.18, Москва, 12:20   Ассоциация «Совет производителей энергии» отметила своё 10-летие конференцией «Новая Россия – новая энергетика. Генерация будущего». Докладчики и зрители, собравшиеся в Завидово (Тверская область) 21 сентября 2018 г., мысленно устремились в будущее, пытаясь прозреть, какой отрасль станет через пять–десять лет.
 
Если считать, что присутствие главы ПАО «Россетти» Павла Ливинского и представителей крупных энергосбытовых организаций на конференции генераторов – это недвусмысленный знак, тогда можно предположить, что былые антагонизмы между генераторами, сетями и сбытами должны смягчаться, отношения должны гармонизироваться. Об этом говорили многие, и сам Павел Ливинский, и глава Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, и законодатели – члены Комитета по энергетике Государственной Думы Сергей Есяков и Валерий Селезнёв.
 
Курс на сглаживание противоречий проявился и в том, что на конференции выступил заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько. Не секрет, что при ранжировании генерирующих мощностей атомные электростанции пользуются преимуществами перед тепловыми электростанциями. Избегать косых взглядов и других проявлений недовольства в такой ситуации можно только благодаря работе на общий результат, пониманию главных целей и ориентации на интересы потребителя.
 
Удивительным образом прозвучало признание производителей оборудования для возобновляемой генерации о том, что они хотели бы существовать без специальных льготных условий, то есть на общих основаниях и в едином конкурентном поле. Понятно, что сегодня это нереально, но сама позиция внушает уважение. Также отрадно видеть, как энергетики идут навстречу муниципалитетам, не имеющим ни персонала, ни опыта для того, чтобы наладить в своих городах нормальное теплоснабжение. Предлагаем читателю на эту тему посмотреть доклад генерального директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова здесь: https://youtu.be/nMwWsv5N3xY
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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