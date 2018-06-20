«Нефть России», 22.09.18, Москва, 07:17 Страны ОПЕК, а также другие крупные нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, обсуждают повышение объемов добычи на фоне сокращения поставок нефти из Ирана.



Об этом в пятницу, 21 сентября, со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщило агентство Reuters.



По данным агентства, текущие переговоры по возможному увеличение добычи пока находятся на предварительной стадии. Источники Reuters отметили, что увеличение добычи без внесения изменений в текущую сделку возможно при сокращении уровня выполнения соглашения ниже 100%.



Несколько источников агентства в ОПЕК и вне организации также сообщили о том, что, по последним данным объемы поставок нефти со стороны ОПЕК+ на мировые рынки в августе сократились по сравнению с показателями за июль. Как отмечается, в основном снижение произошло из-за сокращение поставок иранской нефти.



Страны ОПЕК и другие ведущие нефтедобывающие государства проведут встречу в Алжире на выходных 22–23 сентября с целью обсудить выполнение текущей сделки ОПЕК+.



Ранее, как отмечал портал "Вести.Экономика", власти Ирана заявили о том, что будут блокировать любое решение ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти. Об этом в комментариях журналистам заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.



Сокращение нефтедобычи со стороны Ирана происходит на фоне снижения официальных контрактов со стороны ряда стран из-за ожидания вступления санкций со стороны США.



Администрация Трампа в одностороннем порядке объявила о выходе из Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана 8 мая 2018 г. Американские санкции в отношении энергетического сектора Ирана вступят в силу 4 ноября этого года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558136/ Источник: Вести ← У "Газпрома" в 2019 году изымут в бюджет 9 млрд рублей недоплаченных акцизов Новости net.finam.ru