|
Новости oilru.com
ОПЕК
ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти на 500 тыс. б/c
|
Реплика: Кто на свете всех умнее?
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 22.09.18, Москва, 07:17 Страны ОПЕК, а также другие крупные нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, обсуждают повышение объемов добычи на фоне сокращения поставок нефти из Ирана.
Об этом в пятницу, 21 сентября, со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, текущие переговоры по возможному увеличение добычи пока находятся на предварительной стадии. Источники Reuters отметили, что увеличение добычи без внесения изменений в текущую сделку возможно при сокращении уровня выполнения соглашения ниже 100%.
Несколько источников агентства в ОПЕК и вне организации также сообщили о том, что, по последним данным объемы поставок нефти со стороны ОПЕК+ на мировые рынки в августе сократились по сравнению с показателями за июль. Как отмечается, в основном снижение произошло из-за сокращение поставок иранской нефти.
Страны ОПЕК и другие ведущие нефтедобывающие государства проведут встречу в Алжире на выходных 22–23 сентября с целью обсудить выполнение текущей сделки ОПЕК+.
Ранее, как отмечал портал "Вести.Экономика", власти Ирана заявили о том, что будут блокировать любое решение ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти. Об этом в комментариях журналистам заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
Сокращение нефтедобычи со стороны Ирана происходит на фоне снижения официальных контрактов со стороны ряда стран из-за ожидания вступления санкций со стороны США.
Администрация Трампа в одностороннем порядке объявила о выходе из Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана 8 мая 2018 г. Американские санкции в отношении энергетического сектора Ирана вступят в силу 4 ноября этого года.