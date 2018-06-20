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Новости oilru.com


 
ОПЕК

ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти на 500 тыс. б/c

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«Нефть России», 22.09.18, Москва, 07:17    Страны ОПЕК, а также другие крупные нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, обсуждают повышение объемов добычи на фоне сокращения поставок нефти из Ирана.
 
Об этом в пятницу, 21 сентября, со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщило агентство Reuters.
 
По данным агентства, текущие переговоры по возможному увеличение добычи пока находятся на предварительной стадии. Источники Reuters отметили, что увеличение добычи без внесения изменений в текущую сделку возможно при сокращении уровня выполнения соглашения ниже 100%.
 
Несколько источников агентства в ОПЕК и вне организации также сообщили о том, что, по последним данным объемы поставок нефти со стороны ОПЕК+ на мировые рынки в августе сократились по сравнению с показателями за июль. Как отмечается, в основном снижение произошло из-за сокращение поставок иранской нефти.
 
Страны ОПЕК и другие ведущие нефтедобывающие государства проведут встречу в Алжире на выходных 22–23 сентября с целью обсудить выполнение текущей сделки ОПЕК+.
 
Ранее, как отмечал портал "Вести.Экономика", власти Ирана заявили о том, что будут блокировать любое решение ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти. Об этом в комментариях журналистам заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
 
Сокращение нефтедобычи со стороны Ирана происходит на фоне снижения официальных контрактов со стороны ряда стран из-за ожидания вступления санкций со стороны США.
 
Администрация Трампа в одностороннем порядке объявила о выходе из Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана 8 мая 2018 г. Американские санкции в отношении энергетического сектора Ирана вступят в силу 4 ноября этого года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558136/

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ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти на 500 тыс. б/c

«Нефть России», 22.09.18, Москва, 07:17   Страны ОПЕК, а также другие крупные нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, обсуждают повышение объемов добычи на фоне сокращения поставок нефти из Ирана.
 
Об этом в пятницу, 21 сентября, со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщило агентство Reuters.
 
По данным агентства, текущие переговоры по возможному увеличение добычи пока находятся на предварительной стадии. Источники Reuters отметили, что увеличение добычи без внесения изменений в текущую сделку возможно при сокращении уровня выполнения соглашения ниже 100%.
 
Несколько источников агентства в ОПЕК и вне организации также сообщили о том, что, по последним данным объемы поставок нефти со стороны ОПЕК+ на мировые рынки в августе сократились по сравнению с показателями за июль. Как отмечается, в основном снижение произошло из-за сокращение поставок иранской нефти.
 
Страны ОПЕК и другие ведущие нефтедобывающие государства проведут встречу в Алжире на выходных 22–23 сентября с целью обсудить выполнение текущей сделки ОПЕК+.
 
Ранее, как отмечал портал "Вести.Экономика", власти Ирана заявили о том, что будут блокировать любое решение ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти. Об этом в комментариях журналистам заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
 
Сокращение нефтедобычи со стороны Ирана происходит на фоне снижения официальных контрактов со стороны ряда стран из-за ожидания вступления санкций со стороны США.
 
Администрация Трампа в одностороннем порядке объявила о выходе из Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана 8 мая 2018 г. Американские санкции в отношении энергетического сектора Ирана вступят в силу 4 ноября этого года.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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