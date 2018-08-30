«Нефть России», 21.09.18, Москва, 15:23 Действия Белого дома станут стимулом для возврата бизнеса в Россию и репатриации активов.



Администрация Трампа помогает Владимиру Путину достичь поставленной цели: заставить российских миллиардеров начать репатриацию некоторых из своих активов, пишет Bloomberg.



Относительно мягкие санкции, введенные в эпоху Обамы из-за конфликта на Украине, расширились и ужесточились после вступления в должность Дональда Трампа. Непредсказуемость как Белого дома, так и конгресса, заставляет россиян переводить деньги в государственные банки, выводя средства из офшоров.



Как говорят представители бизнеса, опрошенные агентством, спешка по переводу активов туда, где до них не доберется Казначейство США, началась в апреле после введения санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Сейчас, как отмечает Bloomberg, эта тенденция ускоряется, вызванная угрозой еще более драконовских мер в связи с предполагаемым предвыборным вмешательством России и инцидентом в Великобритании.



Большинство крупнейших негосударственных экспортеров России опустошают свои счета в США и Европе, причем многие переводят средства в государственные банки или в местные подразделения европейских кредиторов, сказали несколько человек, знакомых с этим вопросом. При этом точные суммы Bloomberg не называет, ссылаясь на отсутствие информации от ЦБ РФ.



Однако Сбербанк, крупнейший российский кредитор, сообщил о 17%-м скачке в корпоративном секторе во всех валютах: в январе-августе показатель вырос до эквивалента около $98 млрд. И данные платежного баланса показывают, что во II квартале 2018 г. частный сектор России вернул больше финансовых активов домой, чем отправил за границу.

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