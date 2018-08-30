Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 21 сентября 2018 года, пятница , 17:15:28 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    66.47 -0,54    77.75 -0,61
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278.32 Мб информации:

  • 540483 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Санкции

Bloomberg: санкции США помогут Путину достичь поставленной цели

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 21.09.18, Москва, 15:23    Действия Белого дома станут стимулом для возврата бизнеса в Россию и репатриации активов.
 
Администрация Трампа помогает Владимиру Путину достичь поставленной цели: заставить российских миллиардеров начать репатриацию некоторых из своих активов, пишет Bloomberg.
 
Относительно мягкие санкции, введенные в эпоху Обамы из-за конфликта на Украине, расширились и ужесточились после вступления в должность Дональда Трампа. Непредсказуемость как Белого дома, так и конгресса, заставляет россиян переводить деньги в государственные банки, выводя средства из офшоров.
 
Как говорят представители бизнеса, опрошенные агентством, спешка по переводу активов туда, где до них не доберется Казначейство США, началась в апреле после введения санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Сейчас, как отмечает Bloomberg, эта тенденция ускоряется, вызванная угрозой еще более драконовских мер в связи с предполагаемым предвыборным вмешательством России и инцидентом в Великобритании.
 
Большинство крупнейших негосударственных экспортеров России опустошают свои счета в США и Европе, причем многие переводят средства в государственные банки или в местные подразделения европейских кредиторов, сказали несколько человек, знакомых с этим вопросом. При этом точные суммы Bloomberg не называет, ссылаясь на отсутствие информации от ЦБ РФ.
 
Однако Сбербанк, крупнейший российский кредитор, сообщил о 17%-м скачке в корпоративном секторе во всех валютах: в январе-августе показатель вырос до эквивалента около $98 млрд. И данные платежного баланса показывают, что во II квартале 2018 г. частный сектор России вернул больше финансовых активов домой, чем отправил за границу.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558133/

Мантуров рассказал о реакции Запада на укрепление промышленности РФ и КНР
Просмотров: 194
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Bloomberg: санкции США помогут Путину достичь поставленной цели

«Нефть России», 21.09.18, Москва, 15:23   Действия Белого дома станут стимулом для возврата бизнеса в Россию и репатриации активов.
 
Администрация Трампа помогает Владимиру Путину достичь поставленной цели: заставить российских миллиардеров начать репатриацию некоторых из своих активов, пишет Bloomberg.
 
Относительно мягкие санкции, введенные в эпоху Обамы из-за конфликта на Украине, расширились и ужесточились после вступления в должность Дональда Трампа. Непредсказуемость как Белого дома, так и конгресса, заставляет россиян переводить деньги в государственные банки, выводя средства из офшоров.
 
Как говорят представители бизнеса, опрошенные агентством, спешка по переводу активов туда, где до них не доберется Казначейство США, началась в апреле после введения санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Сейчас, как отмечает Bloomberg, эта тенденция ускоряется, вызванная угрозой еще более драконовских мер в связи с предполагаемым предвыборным вмешательством России и инцидентом в Великобритании.
 
Большинство крупнейших негосударственных экспортеров России опустошают свои счета в США и Европе, причем многие переводят средства в государственные банки или в местные подразделения европейских кредиторов, сказали несколько человек, знакомых с этим вопросом. При этом точные суммы Bloomberg не называет, ссылаясь на отсутствие информации от ЦБ РФ.
 
Однако Сбербанк, крупнейший российский кредитор, сообщил о 17%-м скачке в корпоративном секторе во всех валютах: в январе-августе показатель вырос до эквивалента около $98 млрд. И данные платежного баланса показывают, что во II квартале 2018 г. частный сектор России вернул больше финансовых активов домой, чем отправил за границу.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Июль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Август 2018
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Сентябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       