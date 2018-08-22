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Экономика

Мантуров рассказал о реакции Запада на укрепление промышленности РФ и КНР

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«Нефть России», 21.09.18, Москва, 10:42    Укрепление промышленности РФ и КНР вызывает все большее недовольство со стороны Запада, в частности, США, но это только больше мотивирует Пекин и Москву наращивать сотрудничество в индустрии, заявил журналистам в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
 
"Вы сами видите, в какой сложной геополитической и экономической ситуации находятся наши страны, и в первую очередь это связано с тем, что мы обеспечиваем производство в больших объемах конкурентоспособной продукции, в первую очередь, это черная металлургия, цветная металлургия, в частности алюминий", — сказал Мантуров по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
 
По его словам, "чем сильнее становится наша промышленность, Китая и России, тем это вызывает большее неудовольствие наших западных коллег, в частности, США".
 
"Но это нас только больше мотивирует к тому, чтобы мы кооперировались по тем направлениям, которые мы сегодня обсуждали, и, в частности, алюминий, радиоэлектронная промышленность, это и фармацевтика, и автомобилестроение, и те новые прорывные отрасли, о которых, может быть, мы еще сегодня не говорим на заседании", — добавил министр.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558132/

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Мантуров рассказал о реакции Запада на укрепление промышленности РФ и КНР

«Нефть России», 21.09.18, Москва, 10:42   Укрепление промышленности РФ и КНР вызывает все большее недовольство со стороны Запада, в частности, США, но это только больше мотивирует Пекин и Москву наращивать сотрудничество в индустрии, заявил журналистам в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
 
"Вы сами видите, в какой сложной геополитической и экономической ситуации находятся наши страны, и в первую очередь это связано с тем, что мы обеспечиваем производство в больших объемах конкурентоспособной продукции, в первую очередь, это черная металлургия, цветная металлургия, в частности алюминий", — сказал Мантуров по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
 
По его словам, "чем сильнее становится наша промышленность, Китая и России, тем это вызывает большее неудовольствие наших западных коллег, в частности, США".
 
"Но это нас только больше мотивирует к тому, чтобы мы кооперировались по тем направлениям, которые мы сегодня обсуждали, и, в частности, алюминий, радиоэлектронная промышленность, это и фармацевтика, и автомобилестроение, и те новые прорывные отрасли, о которых, может быть, мы еще сегодня не говорим на заседании", — добавил министр.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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