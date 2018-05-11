«Нефть России», 21.09.18, Москва, 10:30 Россия демонстрирует силу в роли нового главного игрока на мировом нефтяном рынке. Ее можно назвать главным архитектором нового порядка на Ближнем Востоке. А тем временем государства-члены ОПЕК собираются встретиться в Алжире для оценки потребностей рынка, пишет The Financial Times.



Рональд Смит (Ronald Smith)



Пока страны-члены ОПЕК и другие крупные производители нефти готовятся встретиться в Алжире в воскресенье, чтобы оценить потребности рынка в ближайшие кварталы, Россия снова играет мускулами, демонстрируя свою мощь в своей новой роли ключевого игрока, регулирующего цены на нефть, и главного архитектора нового порядка на Ближнем Востоке.



Возрождение российской нефтяной промышленности было не совсем понятно для участников рынка. После резкого падения на нефть в 2014 году темпы развития энергетики в России вопреки здравому смыслу увеличились, и у нее теперь больше возможностей влиять на ценообразование на нефть, чем раньше.



Когда в июне в рамках соглашения с Саудовской Аравией Россия увеличила объемы продаж почти на 300 тысяч баррелей в сутки, вся эта нефть поступала с новых месторождений. Нефть с ее старых месторождений, добыча на которых была остановлена в 2017 году, на рынок практически не поступала.



С повышением цен на нефть Россия может ежегодно увеличивать свой базовый уровень добычи на 3% по сравнению с 1% в прошлом году, и этот новый уровень роста, похоже, может сохраняться по меньшей мере в течение следующих нескольких лет.



Как и перед последней встречей стран-членов ОПЕК и ее союзников в июне, когда Россия опередила своих партнеров, увеличив добычу накануне встречи, так и сейчас она по имеющимся данным производит 11,33 миллиона баррелей в сутки — по сравнению с 11,16 миллиона баррелей в сутки в августе.



По мнению аналитиков «Ситибанка» (Citi), у России есть свободные мощности, позволяющие увеличить добычу на 200 тысяч баррелей и более для поставки на рынки в ближайшие месяцы, если производители сочтут это необходимым.



Ставки даже выше, чем в июне, учитывая потенциальную недопоставку на рынки более 1,3 миллиона баррелей в сутки в ближайшие месяцы, включая один миллион баррелей в сутки иранской нефти из-за санкций США и еще 300 тысяч баррелей в сутки венесуэльской нефти из-за внутренних проблем Венесуэлы.



Россия фактически лидирует в управлении рынком. Повышая объемы добычи, она ограждает Саудовскую Аравию от претензий Ирана, недовольного тем, что его главный региональный конкурент занимает его долю рынка в одиночку. Увеличение Москвой объемов добычи может даже вызвать одобрение Вашингтона за то, что она способствует поддержанию цен на умеренном уровне.



Россия могла бы присоединиться к организации производителей в 2016 году, руководствуясь основными национальными интересами — к моменту заключения соглашения бюджетные резервы Москвы сократились из-за низких цен с 175 миллиардов долларов в начале 2014 года до 70 миллиардов долларов.



Но инициатором приглашения России присоединиться к ОПЕК была Саудовская Аравия, которая понимала, что она одна не в состоянии влиять на мировые рынки столь же успешно, как ей это удавалось в прошлом. ОПЕК попросту утратила свое влияние на рынке.



В 1980 году организация располагала мощностями для добычи около 35 миллионов баррелей в сутки, в то время как совокупный мировой спрос составлял около 65 миллионов баррелей в сутки. Сегодня у нее примерно те же возможности, но объем мирового нефтяного рынка сейчас составляет около 100 миллионов баррелей в сутки, и для ОПЕК это слишком много, чтобы эффективно регулировать цены в одиночку.



И благодаря России с ее дополнительными 11 с лишним миллионами баррелей в сутки ОПЕК смогла восстановить свое влияние.

Тем самым Россия обеспечила себе достижение двух важных внешнеполитических целей, основанных на двух экзистенциальных кризисах, которые переживают Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива.



Один из них — экзистенциальный кризис на нефтяных рынках, в результате которого они утратили свое доминирующее положение на рынках; другой — экзистенциальный кризис в ближневосточном регионе.



В отличие от давнего партнера и защитника стран Персидского залива — США — Россия должна играть непосредственную роль в обоих случаях, тем более что она открыто поддерживает связи с Ираном и оказывает значительное влияние во всех странах региона. Это дает ей право голоса в принятии решений в тех странах, с которыми США договориться не могут — в том числе и в Иране.



Сегодня Россия также находится в лучшем положении на нефтяных рынках, чем до заключения в 2016 году соглашений с производителями о выводе с рынков 1,8 миллиона баррелей в сутки для сокращения излишков мировых запасов нефти и восстановления более высоких цен.



Ее влияние возросло благодаря проведению крайне интенсивных и все более сложных буровых работ по освоению старых месторождений с их значительными ресурсами, и, судя по всему, бесконечным открытиям и разработке новых месторождений.



Всей этой деятельности способствует и налоговая система России, которая создает благоприятные условия и для реализации новых проектов, и для дальнейшего освоения старых месторождений.



Так что Россия в состоянии быть ключевым игроком, обеспечивающим стабильность на Ближнем Востоке и определяющим цены на нефть, занимая то положение, которого раньше никогда не занимала.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558131/ Источник: ИноСМИ ← Российский бизнес готовится к отключению от доллара Мантуров рассказал о реакции Запада на укрепление промышленности РФ и КНР → Новости net.finam.ru