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Российский бизнес готовится к отключению от доллара
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«Нефть России», 21.09.18, Москва, 10:15 Возможность самых жестких санкций в отношении российских компаний все еще витает в воздухе. Одним из вариантов может стать отключение от долларовой системы. Как бизнес готовится к такому сценарию?
Одной из таких компаний является "Сургутнефтегаз" - третья по величине нефтяная компания страны, которая, к слову, хранит огромные запасы наличности в долларах США.
Агентство Reuters сообщает, что менеджмент компании требует от своих контрагентов подписать дополнения к контрактам, позволяющие при необходимости перейти в расчетах на евро.
В компании по информации агентства ссылаются на возможные проблемы с платежами в конце года, когда новый раунд американских санкций должен вступить в силу.
Данную проблему, скорее всего, удастся решить, контрагенты компании вроде бы не имеют ничего против расчетов в евро, но возникает вопрос: что делать с этой самой долларовой кубышкой? Объем запасов американской валюты, по данным из отчетности по МСФО, превышает $40 млрд. Как отмечает finanz.ru, это сопоставимо с золотовалютными резервами таких стран, как Румыния ($40 млрд) или ЮАР ($47 млрд), и вдвое больше ЗВР Австрии или Бельгии (по $23 млрд).
На конец 2016 г. более 90% этих средств хранилось в долларах США, в отчете 2017 г. структуру вложений компания засекретила. [ВИДЕОВРЕЗКА]Больше полувека американский доллар сохраняет за собой статус главной резервной валюты мира. Большинство международных торговых контрактов заключается в этой валюте. Но все чаще звучат голоса, что неплохо бы иметь альтернативу: евро, юань или рубль...[/ВИДЕОВРЕЗКА] В тайне остаются и банки, которые держат депозиты "Сургута". На конец 2012 г. 40% средств было размещено в Сбербанке, а остаток - в ВТБ, "Газпромбанке" и российской "дочке" итальянского UniCredit. Но с тех пор - уже 5 лет - "Сургутнефтегаз" не публикует информацию о своих контрагентах.
Впрочем, отказ от доллара планируют не только компании. Этот вопрос обсуждается на международном уровне. Ранее, напомним, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Россия рассматривает возможность перехода к использованию национальной валюты в оплате экспорта нефти в своих сделках с Ираном и Турцией.
"Существует общее понимание необходимости перехода к использованию национальных валют в наших сделках. В этом есть необходимость, а также желание с обеих сторон", — заявил Новак.
В апреле были введены санкции в отношении "РусАла", которые фактически отключили компанию от мировой системы.