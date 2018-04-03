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Газпром

"Газпром экспорт" хочет использовать механизм расчетов за газ с привязкой к золоту

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«Нефть России», 21.09.18, Москва, 10:00     Экспортное подразделение компании "Газпром" прорабатывает механизм расчетов за газ в национальных валютах с привязкой к цене золота, сообщил начальник отдела общей экономики контрактов "Газпром экспорт" Артем Аксенов.
 
Угроза ужесточения санкций со стороны западных стран заставила российскую сторону искать пути защиты расчетов с другими странами, чтобы снизить зависимость от американской валюты, поскольку операции с долларом могут попасть под ограничения в случае усиления санкций со стороны США.
 
Монополист в сфере экспорта российского трубопроводного газа компания "Газпром", на которую приходится треть европейского рынка этого топлива, говорит, что ищет пути снижения доли расчетов в долларах США.
 
"У нас есть несколько соображений, как должны идти расчеты в национальных валютах... Они должны быть обеспечены каким-то единым деноминатором, в том числе это может быть в виде золота. Прорабатывались нами и такие механизмы, что, в принципе, можно рассчитываться бумажным золотом (обезличенные металлические счета)", - сказал Аксенов.
 
Сейчас "Газпром" использует для расчетов за газ российский рубль, доллар США, евро и британский фунт стерлингов.
 
"Во всех контрактах на текущий момент у нас существует возможность расчетов в российских рублях, то есть наши партнеры, которые по долгосрочным контрактам у нас закупают газ, при желании своем могут рассчитаться за него рублями, в некоторых контрактах установлен альтернативный выбор валют - это основные мировые резервные валюты", - сказал Аксенов.
 
Золото рассматривается как альтернативный механизм расчетов в национальных валютах, при котором конвертация используемой покупателем газа валюты в рубли привязана к цене металла, добавил он.
 
Это дает возможность покупателю рассчитываться за газ в своей национальной валюте, а "Газпрому" - получать рубли. Но механизм сложный и несет риски, в том числе налоговые, отметил Аксенов.
 
Источники агентства Reuters ранее заявляли, что нефтяная компания "Сургутнефтегаз" вводит в контракты валютную оговорку, позволяющую в случае необходимости перейти от платежей в долларах США на евро из-за риска санкций.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558129/

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"Газпром экспорт" хочет использовать механизм расчетов за газ с привязкой к золоту

«Нефть России», 21.09.18, Москва, 10:00    Экспортное подразделение компании "Газпром" прорабатывает механизм расчетов за газ в национальных валютах с привязкой к цене золота, сообщил начальник отдела общей экономики контрактов "Газпром экспорт" Артем Аксенов.
 
Угроза ужесточения санкций со стороны западных стран заставила российскую сторону искать пути защиты расчетов с другими странами, чтобы снизить зависимость от американской валюты, поскольку операции с долларом могут попасть под ограничения в случае усиления санкций со стороны США.
 
Монополист в сфере экспорта российского трубопроводного газа компания "Газпром", на которую приходится треть европейского рынка этого топлива, говорит, что ищет пути снижения доли расчетов в долларах США.
 
"У нас есть несколько соображений, как должны идти расчеты в национальных валютах... Они должны быть обеспечены каким-то единым деноминатором, в том числе это может быть в виде золота. Прорабатывались нами и такие механизмы, что, в принципе, можно рассчитываться бумажным золотом (обезличенные металлические счета)", - сказал Аксенов.
 
Сейчас "Газпром" использует для расчетов за газ российский рубль, доллар США, евро и британский фунт стерлингов.
 
"Во всех контрактах на текущий момент у нас существует возможность расчетов в российских рублях, то есть наши партнеры, которые по долгосрочным контрактам у нас закупают газ, при желании своем могут рассчитаться за него рублями, в некоторых контрактах установлен альтернативный выбор валют - это основные мировые резервные валюты", - сказал Аксенов.
 
Золото рассматривается как альтернативный механизм расчетов в национальных валютах, при котором конвертация используемой покупателем газа валюты в рубли привязана к цене металла, добавил он.
 
Это дает возможность покупателю рассчитываться за газ в своей национальной валюте, а "Газпрому" - получать рубли. Но механизм сложный и несет риски, в том числе налоговые, отметил Аксенов.
 
Источники агентства Reuters ранее заявляли, что нефтяная компания "Сургутнефтегаз" вводит в контракты валютную оговорку, позволяющую в случае необходимости перейти от платежей в долларах США на евро из-за риска санкций.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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