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"Газпром экспорт" хочет использовать механизм расчетов за газ с привязкой к золоту
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«Нефть России», 21.09.18, Москва, 10:00 Экспортное подразделение компании "Газпром" прорабатывает механизм расчетов за газ в национальных валютах с привязкой к цене золота, сообщил начальник отдела общей экономики контрактов "Газпром экспорт" Артем Аксенов.
Угроза ужесточения санкций со стороны западных стран заставила российскую сторону искать пути защиты расчетов с другими странами, чтобы снизить зависимость от американской валюты, поскольку операции с долларом могут попасть под ограничения в случае усиления санкций со стороны США.
Монополист в сфере экспорта российского трубопроводного газа компания "Газпром", на которую приходится треть европейского рынка этого топлива, говорит, что ищет пути снижения доли расчетов в долларах США.
"У нас есть несколько соображений, как должны идти расчеты в национальных валютах... Они должны быть обеспечены каким-то единым деноминатором, в том числе это может быть в виде золота. Прорабатывались нами и такие механизмы, что, в принципе, можно рассчитываться бумажным золотом (обезличенные металлические счета)", - сказал Аксенов.
Сейчас "Газпром" использует для расчетов за газ российский рубль, доллар США, евро и британский фунт стерлингов.
"Во всех контрактах на текущий момент у нас существует возможность расчетов в российских рублях, то есть наши партнеры, которые по долгосрочным контрактам у нас закупают газ, при желании своем могут рассчитаться за него рублями, в некоторых контрактах установлен альтернативный выбор валют - это основные мировые резервные валюты", - сказал Аксенов.
Золото рассматривается как альтернативный механизм расчетов в национальных валютах, при котором конвертация используемой покупателем газа валюты в рубли привязана к цене металла, добавил он.
Это дает возможность покупателю рассчитываться за газ в своей национальной валюте, а "Газпрому" - получать рубли. Но механизм сложный и несет риски, в том числе налоговые, отметил Аксенов.
Источники агентства Reuters ранее заявляли, что нефтяная компания "Сургутнефтегаз" вводит в контракты валютную оговорку, позволяющую в случае необходимости перейти от платежей в долларах США на евро из-за риска санкций.