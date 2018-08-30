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Новости oilru.com


 
Санкции

США расширили санкции против России

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«Нефть России», 21.09.18, Москва, 00:01     США внесли в список санкций 33 физических лица, якобы связанных с российским "оборонным и разведывательным сектором", заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.
 
В черный список попали 27 россиян. Санкции вводятся в отношении ЧВК Вагнера, "Оборонлогистики" и Комсомольского авиазавода Гагарина, который производит самолеты Су.
 
Кроме того, ограничениям подвергнутся сотрудники Минобороны Китая и Рособоронэкспорта.
 
"Мы предпринимаем эти действия, потому что Китай работал с Россией по поставкам военных самолетов "Сухой", в частности Су-35, в декабре 2017 года, конечно, после того, как санкции уже вступили в силу. И это также относится к поставкам С-400, которые были приобретены в январе этого года", — отметил чиновник.
 
Он добавил, что "санкции нацелены против России, не нацелены против обороноспособности других стран".
 
"Мы также работаем с нашими партнерами и союзниками, поскольку абсолютная цель этих действий — предотвратить поток денежных средств российскому правительству", — заключил представитель Госдепа.
 
Представитель администрации пояснил, что это не означает введение санкций непосредственно против этих лиц, однако накладывает ограничения на взаимодействие с ними.
 
Кроме того, США призвали все страны свернуть отношения с российскими военными секторами, так как они связаны "с пагубной деятельностью во всем мире".
 
Экономические санкции США
 
В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.
 
Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558125/

Медведев предупредил о непростой шестилетке для российской экономикиСША ввели санкции против Китая
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США расширили санкции против России

«Нефть России», 21.09.18, Москва, 00:01    США внесли в список санкций 33 физических лица, якобы связанных с российским "оборонным и разведывательным сектором", заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.
 
В черный список попали 27 россиян. Санкции вводятся в отношении ЧВК Вагнера, "Оборонлогистики" и Комсомольского авиазавода Гагарина, который производит самолеты Су.
 
Кроме того, ограничениям подвергнутся сотрудники Минобороны Китая и Рособоронэкспорта.
 
"Мы предпринимаем эти действия, потому что Китай работал с Россией по поставкам военных самолетов "Сухой", в частности Су-35, в декабре 2017 года, конечно, после того, как санкции уже вступили в силу. И это также относится к поставкам С-400, которые были приобретены в январе этого года", — отметил чиновник.
 
Он добавил, что "санкции нацелены против России, не нацелены против обороноспособности других стран".
 
"Мы также работаем с нашими партнерами и союзниками, поскольку абсолютная цель этих действий — предотвратить поток денежных средств российскому правительству", — заключил представитель Госдепа.
 
Представитель администрации пояснил, что это не означает введение санкций непосредственно против этих лиц, однако накладывает ограничения на взаимодействие с ними.
 
Кроме того, США призвали все страны свернуть отношения с российскими военными секторами, так как они связаны "с пагубной деятельностью во всем мире".
 
Экономические санкции США
 
В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.
 
Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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