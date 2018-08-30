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Санкции
США расширили санкции против России
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«Нефть России», 21.09.18, Москва, 00:01 США внесли в список санкций 33 физических лица, якобы связанных с российским "оборонным и разведывательным сектором", заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.
В черный список попали 27 россиян. Санкции вводятся в отношении ЧВК Вагнера, "Оборонлогистики" и Комсомольского авиазавода Гагарина, который производит самолеты Су.
Кроме того, ограничениям подвергнутся сотрудники Минобороны Китая и Рособоронэкспорта.
"Мы предпринимаем эти действия, потому что Китай работал с Россией по поставкам военных самолетов "Сухой", в частности Су-35, в декабре 2017 года, конечно, после того, как санкции уже вступили в силу. И это также относится к поставкам С-400, которые были приобретены в январе этого года", — отметил чиновник.
Он добавил, что "санкции нацелены против России, не нацелены против обороноспособности других стран".
"Мы также работаем с нашими партнерами и союзниками, поскольку абсолютная цель этих действий — предотвратить поток денежных средств российскому правительству", — заключил представитель Госдепа.
Представитель администрации пояснил, что это не означает введение санкций непосредственно против этих лиц, однако накладывает ограничения на взаимодействие с ними.
Кроме того, США призвали все страны свернуть отношения с российскими военными секторами, так как они связаны "с пагубной деятельностью во всем мире".
Экономические санкции США
В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.
Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".