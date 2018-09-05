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Инвестиции, финансы

Юдаева рассказала об отношении финансовой G20 к криптоактивам

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«Нефть России», 20.09.18, Москва, 17:51    Финансовые регуляторы все более осторожно относятся к криптоактивам, однако финансовая "двадцатка" (министры финансов и главы ЦБ стран G20) придерживается ранее выработанной позиции о том, что такие активы пока не угрожают стабильности мировых финансов, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
 
Согласно коммюнике по итогам июльского заседания финансовой "двадцатки", криптоактивы пока не угрожают стабильности мировых финансов, но ситуацию в этой сфере необходимо контролировать. Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) определить к октябрю стандарты в своей области, которые должны быть применимы к криптоактивам.
 
"По криптоактивам позиция такая — в криптоактивах нет рисков финансовой стабильности. Да, все регуляторы все с большей осторожностью относятся к тому, что называется криптовалютой, и разрабатывают подходы к регулированию других типов криптоактивов", — сказала Юдаева в кулуарах Второго Евразийского женского форума.
 
"Но подходы к регулированию немного разные, зависит от типа активов. Бывают специфические криптоактивы, но многие криптоактивы по своей экономической и финансовой сущности похожи на некриптоактивы. И в этом смысле подходы в их регулировании гармонизируются с подходами в регулировании соответствующих некриптоактивов", — добавила первый зампред ЦБ.
 
Юдаева также сообщила, что на заседании финансовой "двадцатки" в октябре будет обсуждаться "стандартный набор вопросов". Также, скорее всего, обсудят ситуацию на рынках стран с развивающимися экономиками: "Я думаю, ситуация на рынках стран с развивающимися рынками, во всяком случае при обсуждении ситуации в глобальной экономике, будет одной из важных тем дискуссии".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558123/

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Юдаева рассказала об отношении финансовой G20 к криптоактивам

«Нефть России», 20.09.18, Москва, 17:51   Финансовые регуляторы все более осторожно относятся к криптоактивам, однако финансовая "двадцатка" (министры финансов и главы ЦБ стран G20) придерживается ранее выработанной позиции о том, что такие активы пока не угрожают стабильности мировых финансов, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
 
Согласно коммюнике по итогам июльского заседания финансовой "двадцатки", криптоактивы пока не угрожают стабильности мировых финансов, но ситуацию в этой сфере необходимо контролировать. Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) определить к октябрю стандарты в своей области, которые должны быть применимы к криптоактивам.
 
"По криптоактивам позиция такая — в криптоактивах нет рисков финансовой стабильности. Да, все регуляторы все с большей осторожностью относятся к тому, что называется криптовалютой, и разрабатывают подходы к регулированию других типов криптоактивов", — сказала Юдаева в кулуарах Второго Евразийского женского форума.
 
"Но подходы к регулированию немного разные, зависит от типа активов. Бывают специфические криптоактивы, но многие криптоактивы по своей экономической и финансовой сущности похожи на некриптоактивы. И в этом смысле подходы в их регулировании гармонизируются с подходами в регулировании соответствующих некриптоактивов", — добавила первый зампред ЦБ.
 
Юдаева также сообщила, что на заседании финансовой "двадцатки" в октябре будет обсуждаться "стандартный набор вопросов". Также, скорее всего, обсудят ситуацию на рынках стран с развивающимися экономиками: "Я думаю, ситуация на рынках стран с развивающимися рынками, во всяком случае при обсуждении ситуации в глобальной экономике, будет одной из важных тем дискуссии".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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