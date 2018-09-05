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ЦБ РФ в августе закупил около 31 тонны золота
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«Нефть России», 20.09.18, Москва, 17:40 Банк России в августе 2018 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
По состоянию на 1 сентября объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 64,3 млн унций (2 тыс. тонн), сообщил банк. По состоянию на 1 августа этот показатель составлял 63,3 млн унций (1,969 тыс. тонн). За месяц ЦБ РФ увеличил объем запасов золота на 1,6%.
При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, сократилась на 0,2%, до $77,265 млрд. Это 16,8% совокупного объема резервов РФ.
Всего за 8 месяцев 2018 года ЦБ РФ закупил 5,2 млн унций (162 тонны) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 8,8%. Денежная оценка золота в резервах подросла на 0,8%.
С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2017 годы он закупил 25,8 млн унций (802 тонны), в том числе в 2017 году - 7,2 млн унций (224 тонны) золота.