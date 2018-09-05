Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 20 сентября 2018 года, четверг , 21:26:17 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    67.01 -0,74    78.36 -0,81
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278.32 Мб информации:

  • 540483 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

ЦБ РФ в августе закупил около 31 тонны золота

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 20.09.18, Москва, 17:40    Банк России в августе 2018 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
 
По состоянию на 1 сентября объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 64,3 млн унций (2 тыс. тонн), сообщил банк. По состоянию на 1 августа этот показатель составлял 63,3 млн унций (1,969 тыс. тонн). За месяц ЦБ РФ увеличил объем запасов золота на 1,6%.
 
При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, сократилась на 0,2%, до $77,265 млрд. Это 16,8% совокупного объема резервов РФ.
 
Всего за 8 месяцев 2018 года ЦБ РФ закупил 5,2 млн унций (162 тонны) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 8,8%. Денежная оценка золота в резервах подросла на 0,8%.
 
С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2017 годы он закупил 25,8 млн унций (802 тонны), в том числе в 2017 году - 7,2 млн унций (224 тонны) золота.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558122/

Расходы бюджета на аппарат премьера составят более шести миллиардов рублейЮдаева рассказала об отношении финансовой G20 к криптоактивам
Просмотров: 201
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

ЦБ РФ в августе закупил около 31 тонны золота

«Нефть России», 20.09.18, Москва, 17:40   Банк России в августе 2018 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
 
По состоянию на 1 сентября объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 64,3 млн унций (2 тыс. тонн), сообщил банк. По состоянию на 1 августа этот показатель составлял 63,3 млн унций (1,969 тыс. тонн). За месяц ЦБ РФ увеличил объем запасов золота на 1,6%.
 
При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, сократилась на 0,2%, до $77,265 млрд. Это 16,8% совокупного объема резервов РФ.
 
Всего за 8 месяцев 2018 года ЦБ РФ закупил 5,2 млн унций (162 тонны) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 8,8%. Денежная оценка золота в резервах подросла на 0,8%.
 
С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2017 годы он закупил 25,8 млн унций (802 тонны), в том числе в 2017 году - 7,2 млн унций (224 тонны) золота.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Июль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Август 2018
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Сентябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       