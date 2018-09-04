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Инвестиции, финансы

Расходы бюджета на аппарат премьера составят более шести миллиардов рублей

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«Нефть России», 20.09.18, Москва, 09:24     Расходы федерального бюджета на обеспечение работы премьер-министра России, его заместителей и аппарата правительства могут составить более шести миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с которой ознакомились в РИА Новости.
 
В таблице расходов федерального бюджета в 2018-2021 годах на осуществление непрограммных направлений отмечается, что обеспечение функционирования председателя правительства, его заместителей и аппарата в текущем году, по оценкам, обойдется бюджету в 6 миллиардов 370,1 миллиона рублей.
Также отмечается, что бюджетные ассигнования по этому направлению в 2019 году составят 6 миллиардов 501,4 миллиона рублей, в 2020 — 6 миллиардов 714,1 миллиона и в 2021 — 6 миллиардов 918,5 миллионов.
 
Ежегодный рост расходов объясняется в документе тем, что на это повлияло увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда председателя правительства РФ и его заместителей в связи с изменением структуры правительства… в 2019 году на 89,1 миллиона рублей, в 2020 – на 90,1 миллиона рублей, в 2021 – на 0,8 миллиона рублей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558120/

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Расходы бюджета на аппарат премьера составят более шести миллиардов рублей

«Нефть России», 20.09.18, Москва, 09:24    Расходы федерального бюджета на обеспечение работы премьер-министра России, его заместителей и аппарата правительства могут составить более шести миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с которой ознакомились в РИА Новости.
 
В таблице расходов федерального бюджета в 2018-2021 годах на осуществление непрограммных направлений отмечается, что обеспечение функционирования председателя правительства, его заместителей и аппарата в текущем году, по оценкам, обойдется бюджету в 6 миллиардов 370,1 миллиона рублей.
Также отмечается, что бюджетные ассигнования по этому направлению в 2019 году составят 6 миллиардов 501,4 миллиона рублей, в 2020 — 6 миллиардов 714,1 миллиона и в 2021 — 6 миллиардов 918,5 миллионов.
 
Ежегодный рост расходов объясняется в документе тем, что на это повлияло увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда председателя правительства РФ и его заместителей в связи с изменением структуры правительства… в 2019 году на 89,1 миллиона рублей, в 2020 – на 90,1 миллиона рублей, в 2021 – на 0,8 миллиона рублей.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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