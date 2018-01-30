«Нефть России», 20.09.18, Москва, 08:14 Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо заявил, что международная организация по разрешению торговых споров может существовать без участия США, сообщило агентство Reuters.



Азеведо сделал это заявление во время выступления в рамках мероприятия в Рио-де-Жанейро, при этом отметив, что неизвестно, каким было бы отношение Америки к такой организации.



Глава ВТО также предупредил, что коммерческие разногласия ("торговая война") между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем - могут отразиться и на других сферах. Азеведо отметил, что организация прилагает усилия для развития диалога между странами.



Президент США Дональд Трамп в конце августа заявил, что США могут выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо измениться. Азеведо в ответ отметил, что заявление Трампа о намерении выйти из организации не повод для паники.



Опрошенные ранее эксперты заявили, что реализация такого сценария может создать сложности для некоторых российских компаний, но слабо повлияет на экономическое положение РФ в целом. При этом они усомнились в реализации такой инициативы.



Как писали "Вести.Экономика", посол Аргентины в Китае Диего Рамиро Гелар ранее заявил, что министры торговли и коммерции всех стран "Большой двадцатки" (G20) на последней встрече в Аргентине впервые достигли полного консенсуса о необходимости реформирования Всемирной торговой организации.



"Я только что получил письмо от Министерства иностранных дел Аргентины, в котором отмечалось, что вчера на встрече министров торговли стран G20 впервые удалось достичь полного консенсуса всех сторон о том, что Всемирную торговую организацию необходимо реформировать", - заявил дипломат, выступая в рамках международного форума сотрудничества по промышленному потенциалу.

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