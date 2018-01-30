Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 20 сентября 2018 года, четверг , 11:52:11 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    67.01 -0,74    78.36 -0,81
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278.29 Мб информации:

  • 540471 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Иностранные компании

Глава ВТО Азеведо: организация обойдется и без США

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 20.09.18, Москва, 08:14    Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо заявил, что международная организация по разрешению торговых споров может существовать без участия США, сообщило агентство Reuters.
 
Азеведо сделал это заявление во время выступления в рамках мероприятия в Рио-де-Жанейро, при этом отметив, что неизвестно, каким было бы отношение Америки к такой организации.
 
Глава ВТО также предупредил, что коммерческие разногласия ("торговая война") между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем - могут отразиться и на других сферах. Азеведо отметил, что организация прилагает усилия для развития диалога между странами.
 
Президент США Дональд Трамп в конце августа заявил, что США могут выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо измениться. Азеведо в ответ отметил, что заявление Трампа о намерении выйти из организации не повод для паники.
 
Опрошенные ранее эксперты заявили, что реализация такого сценария может создать сложности для некоторых российских компаний, но слабо повлияет на экономическое положение РФ в целом. При этом они усомнились в реализации такой инициативы.
 
Как писали "Вести.Экономика", посол Аргентины в Китае Диего Рамиро Гелар ранее заявил, что министры торговли и коммерции всех стран "Большой двадцатки" (G20) на последней встрече в Аргентине впервые достигли полного консенсуса о необходимости реформирования Всемирной торговой организации.
 
"Я только что получил письмо от Министерства иностранных дел Аргентины, в котором отмечалось, что вчера на встрече министров торговли стран G20 впервые удалось достичь полного консенсуса всех сторон о том, что Всемирную торговую организацию необходимо реформировать", - заявил дипломат, выступая в рамках международного форума сотрудничества по промышленному потенциалу.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558117/

Эксперт рассказал, как США могут избежать пошлин на импорт СПГ в КитайРасходы бюджета на аппарат премьера составят более шести миллиардов рублей
Просмотров: 195
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Глава ВТО Азеведо: организация обойдется и без США

«Нефть России», 20.09.18, Москва, 08:14   Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо заявил, что международная организация по разрешению торговых споров может существовать без участия США, сообщило агентство Reuters.
 
Азеведо сделал это заявление во время выступления в рамках мероприятия в Рио-де-Жанейро, при этом отметив, что неизвестно, каким было бы отношение Америки к такой организации.
 
Глава ВТО также предупредил, что коммерческие разногласия ("торговая война") между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем - могут отразиться и на других сферах. Азеведо отметил, что организация прилагает усилия для развития диалога между странами.
 
Президент США Дональд Трамп в конце августа заявил, что США могут выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо измениться. Азеведо в ответ отметил, что заявление Трампа о намерении выйти из организации не повод для паники.
 
Опрошенные ранее эксперты заявили, что реализация такого сценария может создать сложности для некоторых российских компаний, но слабо повлияет на экономическое положение РФ в целом. При этом они усомнились в реализации такой инициативы.
 
Как писали "Вести.Экономика", посол Аргентины в Китае Диего Рамиро Гелар ранее заявил, что министры торговли и коммерции всех стран "Большой двадцатки" (G20) на последней встрече в Аргентине впервые достигли полного консенсуса о необходимости реформирования Всемирной торговой организации.
 
"Я только что получил письмо от Министерства иностранных дел Аргентины, в котором отмечалось, что вчера на встрече министров торговли стран G20 впервые удалось достичь полного консенсуса всех сторон о том, что Всемирную торговую организацию необходимо реформировать", - заявил дипломат, выступая в рамках международного форума сотрудничества по промышленному потенциалу.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Июль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Август 2018
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Сентябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       