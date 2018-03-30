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Газ

Эксперт рассказал, как США могут избежать пошлин на импорт СПГ в Китай

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«Нефть России», 20.09.18, Москва, 00:27     США смогут избежать пошлин КНР на импорт сжиженного природного газа (СПГ) с помощью обменных операций по СПГ в третьих странах, считает глава исследований газового рынка США Wood Mackenzie Кристи Крамер (Kristy Kramer).
 
"Китай очень важный игрок, конечно, это очень большой покупатель СПГ. Но рынок достаточно гибкий, на нем присутствует достаточное количество игроков. По нашему мнению, вероятно, мы не увидим много поставок СПГ из США в Китай в ближайшее время, потому что гибкости на рынке достаточно для того, чтобы отправить партию из США, поставить ее на другой рынок, и обменять на ту партию, которая пойдет в Китай, что, таким образом, позволит избежать пошлин", — сказала журналистам Крамер.
 
"Мы думаем, что эта гибкость может отрегулировать торговые потоки, но не обязательно приведет к наказанию третьих сторон (в этих операциях — ред.)", — отметила она.
 
Во вторник Китай объявил о новом введении повышенных пошлин на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом в 60 миллиардов долларов, в том числе пошлин в 10% на импорт СПГ. Уточнялось, что они начнут действовать также 24 сентября. При этом минфин Китая пока вводит лишь два вида относительно мягких пошлин, в 10% и 5%, хотя ранее намеревался наложить пошлины в 25%, 20%, 10% или 5% на различные американские товары.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558116/

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Эксперт рассказал, как США могут избежать пошлин на импорт СПГ в Китай

«Нефть России», 20.09.18, Москва, 00:27    США смогут избежать пошлин КНР на импорт сжиженного природного газа (СПГ) с помощью обменных операций по СПГ в третьих странах, считает глава исследований газового рынка США Wood Mackenzie Кристи Крамер (Kristy Kramer).
 
"Китай очень важный игрок, конечно, это очень большой покупатель СПГ. Но рынок достаточно гибкий, на нем присутствует достаточное количество игроков. По нашему мнению, вероятно, мы не увидим много поставок СПГ из США в Китай в ближайшее время, потому что гибкости на рынке достаточно для того, чтобы отправить партию из США, поставить ее на другой рынок, и обменять на ту партию, которая пойдет в Китай, что, таким образом, позволит избежать пошлин", — сказала журналистам Крамер.
 
"Мы думаем, что эта гибкость может отрегулировать торговые потоки, но не обязательно приведет к наказанию третьих сторон (в этих операциях — ред.)", — отметила она.
 
Во вторник Китай объявил о новом введении повышенных пошлин на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом в 60 миллиардов долларов, в том числе пошлин в 10% на импорт СПГ. Уточнялось, что они начнут действовать также 24 сентября. При этом минфин Китая пока вводит лишь два вида относительно мягких пошлин, в 10% и 5%, хотя ранее намеревался наложить пошлины в 25%, 20%, 10% или 5% на различные американские товары.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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