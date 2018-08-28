«Нефть России», 20.09.18, Москва, 00:06 Нового финансового кризиса можно ожидать в ближайшие два года, заявил изданию Business Insider американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио.



По его словам, экономический цикл делится на несколько стадий. Первоначально долги растут вместе с доходами от производства, а стоимость активов увеличивается. Из-за растущих долгов центробанки переходят к ужесточению денежно-кредитной политики.



В дальнейшем процентные ставки опускаются практически до нуля. Экономика входит в стадию депрессии, а центробанки переходят к политике количественного смягчения, скупая активы.



"По-моему, период, в котором мы находимся, очень напоминает 30-е годы прошлого века", — сказал Далио, напомнив об экономической и политической обстановке в мире во время Великой депрессии.



При этом в подобных условиях увеличивается разрыв между бедными и богатыми, что способствует росту популизма, отметил миллиардер.



Предыдущий глобальный финансовый кризис, переросший в глобальную рецессию, возник в 2008 году после банкротства четвертого по величине инвестиционного банка США Lehman Brothers.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558115/ Источник: РИА «Новости» ← Росстат: количество живущих в нищете россиян сократилось до 20 млн человек Эксперт рассказал, как США могут избежать пошлин на импорт СПГ в Китай → Новости net.finam.ru