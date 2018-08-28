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Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса

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«Нефть России», 20.09.18, Москва, 00:06     Нового финансового кризиса можно ожидать в ближайшие два года, заявил изданию Business Insider американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио.
 
По его словам, экономический цикл делится на несколько стадий. Первоначально долги растут вместе с доходами от производства, а стоимость активов увеличивается. Из-за растущих долгов центробанки переходят к ужесточению денежно-кредитной политики.
 
В дальнейшем процентные ставки опускаются практически до нуля. Экономика входит в стадию депрессии, а центробанки переходят к политике количественного смягчения, скупая активы.
 
"По-моему, период, в котором мы находимся, очень напоминает 30-е годы прошлого века", — сказал Далио, напомнив об экономической и политической обстановке в мире во время Великой депрессии.
 
При этом в подобных условиях увеличивается разрыв между бедными и богатыми, что способствует росту популизма, отметил миллиардер.
 
Предыдущий глобальный финансовый кризис, переросший в глобальную рецессию, возник в 2008 году после банкротства четвертого по величине инвестиционного банка США Lehman Brothers.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558115/

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Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса

«Нефть России», 20.09.18, Москва, 00:06    Нового финансового кризиса можно ожидать в ближайшие два года, заявил изданию Business Insider американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио.
 
По его словам, экономический цикл делится на несколько стадий. Первоначально долги растут вместе с доходами от производства, а стоимость активов увеличивается. Из-за растущих долгов центробанки переходят к ужесточению денежно-кредитной политики.
 
В дальнейшем процентные ставки опускаются практически до нуля. Экономика входит в стадию депрессии, а центробанки переходят к политике количественного смягчения, скупая активы.
 
"По-моему, период, в котором мы находимся, очень напоминает 30-е годы прошлого века", — сказал Далио, напомнив об экономической и политической обстановке в мире во время Великой депрессии.
 
При этом в подобных условиях увеличивается разрыв между бедными и богатыми, что способствует росту популизма, отметил миллиардер.
 
Предыдущий глобальный финансовый кризис, переросший в глобальную рецессию, возник в 2008 году после банкротства четвертого по величине инвестиционного банка США Lehman Brothers.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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