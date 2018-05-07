«Нефть России», 19.09.18, Москва, 15:27 Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась в первом полугодии на 1,1 млн человек в годовом выражении и составила 20 млн человек, сообщает Росстат.



Уровень бедности составил в первом полугодии 13,6% против 14,4% в первом полугодии 2017 г. и 14,6% в первом полугодии 2016 г. Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).



Уровень бедности составил во II квартале 12,8% (18,8 млн человек имели доходы ниже величины прожиточного минимума), в I квартале - 14,2% (20,8 млн человек).



В IV квартале 2017 г. уровень бедности составил 9,9%, в III квартале - 13,1%, во II квартале - 13,85%, в I квартале - 15%.



Прожиточный минимум увеличился во II квартале до 10444 руб. на человека в месяц с 10038 руб. в I квартале.



Средний доход россиянина составил во II квартале 32,3 тыс. руб. в месяц, в I квартале - 28,8 тыс. руб.



По данным Росстата, доходы россиян падали четыре года подряд: в 2017 г. доходы сократились на 1,7%, в 2016 г. - на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558112/ Источник: Вести ← США опоздали с санкциями по "Северному потоку — 2", заявил эксперт Новости net.finam.ru