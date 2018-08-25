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США опоздали с санкциями по "Северному потоку — 2", заявил эксперт
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«Нефть России», 19.09.18, Москва, 11:04 Заявление президента США Дональда Трампа по "Северному потоку — 2" говорит о том, что Соединенные Штаты опоздали с санкциями против проекта "Газпрома" и его европейских партнеров — он уже реализуется и подобные меры его сейчас вряд ли остановят, прокомментировал РИА Новости генеральный директор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Трамп в ходе общения с журналистами после встречи с президентом Польши сообщил, что США не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока — 2".
"Не многие ожидали, что США дойдут до войны с европейскими партнерами, потому что в данном случае, оно того не стоит. Тем более, что проект уже активно реализуется, часть денег европейские компании уже перечислили за него — поэтому уже поздно (вводить санкции — ред.). Нужно было заниматься этим раньше", — сказал Правосудов.
"Сейчас введение санкций было бы просто такой пощечиной европейским коллегам США и непонятно, зачем? Что бы они выиграли от этого? Очевидно, что оставшиеся деньги "Газпром" мог уже вложить сам и все равно доделать проект. То есть получилось бы, что результата от этого бы никакого не было. Поэтому Трамп и говорит об очевидном, что не будут они уже ничего особенно вводить", — продолжил он.
Эксперт добавил, что для США главной задачей в вопросе санкций было обеспечить отсутствие прямого контакта в поставках газа между Россией и Европой, в первую очередь Германией.
"Когда между нами есть посредник в лице Украины, которая очень любит американцев, то, естественно, им будет легче давить на нас, на немцев. Ну вот этот вот механизм у них уходит. Не совсем, конечно, частично транзит по территории Украины останется даже после завершения "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", но очевидно, что он очень сократится. Вот об этом и идет речь. Да, им это не нравится, но они понимают, что уже поздно и сделать они уже ничего, наверное, не смогут", — резюмировал Правосудов.