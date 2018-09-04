«Нефть России», 19.09.18, Москва, 10:52 Валютные торги на Мосбиржи сегодня начались с укрепления рубля к евро и доллару.



Пара рубль/доллар расчетами "завтра" к 10:13 мск торговалась по 67,02 руб. (-35,25 коп.), курс евро снизился на до 78,34 руб. (-24,5 коп.).



В моменте курс доллара опускался ниже 67 рублей.



Фондовый рынок также открылся ростом.



Индекс "МосБиржи" вырос на 0,1% до 2404,19 пункта, индекс РТС - до 1130,22 пункта (+0,64%).



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА TELETRADE

Марк Гойхман



TeleTrade "Поддержку рублю оказывают несколько факторов. После того, как Минфин приостановил покупки валюты по "бюджетному правилу" повышение нефтяных котировок в большей степени содействует укреплению российской валюты. А нефть растёт, в том числе на очередных утверждениях Саудовской Аравии о желательности цены барреля в $80. И в реальности котировки подтягиваются к этому уровню, уже закрепляясь вновь выше $79 за баррель Brent. Сегодня важны для рынка будут очередные данные по запасам и добыче в США.



Росту российской валюты способствует и продолжение снижения курса доллара в мире: у доллара DX не удались попытки подняться после падения последних дней к 94,3 пункта, напротив, он ослаб до 94,1 пункта на фоне ответных шагов Китая в торговой войне, объявленной США.



Кроме того, рубль укрепляет информация о том, что на саммите Евросоюза 20 сентября не будут вводится новые санкции ЕС против России.



Не стоит списывать со счетов и налоговый период с продажами валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов.



Всё это и приводит к снижению валют против рубля. Котировки пары доллар/рубль снизились при открытии торгов с 67,38 к 67 руб. По евро движение чуть меньше - с 78,6 к 78,34 руб. Менее выраженное движение в этой паре связано с ростом евро к доллару на Форексе.



В то же время обе валюты дошли до сильных уровней поддержки, находящихся соответственно на 67 и 78 руб. Для дальнейшего укрепления рубля необходимы новые сильные факторы, без которых движение рискует захлебнуться.



Фондовый индекс Мосбиржи установил тем временем новый рекорд, поднявшись выше принципиального психологического и технического уровня 2400 п. Основным стимулом здесь выступают также высокие сырьевые цены, поддерживающие котировки российских "голубых фишек" ТЭК.

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