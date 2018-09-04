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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Рубль укрепляется 2-й день: доллар упал ниже 67 рублей

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«Нефть России», 19.09.18, Москва, 10:52     Валютные торги на Мосбиржи сегодня начались с укрепления рубля к евро и доллару.
 
Пара рубль/доллар расчетами "завтра" к 10:13 мск торговалась по 67,02 руб. (-35,25 коп.), курс евро снизился на до 78,34 руб. (-24,5 коп.).
 
В моменте курс доллара опускался ниже 67 рублей.
 
Фондовый рынок также открылся ростом.
 
Индекс "МосБиржи" вырос на 0,1% до 2404,19 пункта, индекс РТС - до 1130,22 пункта (+0,64%).
 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА TELETRADE
Марк Гойхман
 
TeleTrade "Поддержку рублю оказывают несколько факторов. После того, как Минфин приостановил покупки валюты по "бюджетному правилу" повышение нефтяных котировок в большей степени содействует укреплению российской валюты. А нефть растёт, в том числе на очередных утверждениях Саудовской Аравии о желательности цены барреля в $80. И в реальности котировки подтягиваются к этому уровню, уже закрепляясь вновь выше $79 за баррель Brent. Сегодня важны для рынка будут очередные данные по запасам и добыче в США.
 
Росту российской валюты способствует и продолжение снижения курса доллара в мире: у доллара DX не удались попытки подняться после падения последних дней к 94,3 пункта, напротив, он ослаб до 94,1 пункта на фоне ответных шагов Китая в торговой войне, объявленной США.
 
Кроме того, рубль укрепляет информация о том, что на саммите Евросоюза 20 сентября не будут вводится новые санкции ЕС против России.
 
Не стоит списывать со счетов и налоговый период с продажами валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов.
 
Всё это и приводит к снижению валют против рубля. Котировки пары доллар/рубль снизились при открытии торгов с 67,38 к 67 руб. По евро движение чуть меньше - с 78,6 к 78,34 руб. Менее выраженное движение в этой паре связано с ростом евро к доллару на Форексе.
 
В то же время обе валюты дошли до сильных уровней поддержки, находящихся соответственно на 67 и 78 руб. Для дальнейшего укрепления рубля необходимы новые сильные факторы, без которых движение рискует захлебнуться.
 
Фондовый индекс Мосбиржи установил тем временем новый рекорд, поднявшись выше принципиального психологического и технического уровня 2400 п. Основным стимулом здесь выступают также высокие сырьевые цены, поддерживающие котировки российских "голубых фишек" ТЭК.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558110/

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Рубль укрепляется 2-й день: доллар упал ниже 67 рублей

«Нефть России», 19.09.18, Москва, 10:52    Валютные торги на Мосбиржи сегодня начались с укрепления рубля к евро и доллару.
 
Пара рубль/доллар расчетами "завтра" к 10:13 мск торговалась по 67,02 руб. (-35,25 коп.), курс евро снизился на до 78,34 руб. (-24,5 коп.).
 
В моменте курс доллара опускался ниже 67 рублей.
 
Фондовый рынок также открылся ростом.
 
Индекс "МосБиржи" вырос на 0,1% до 2404,19 пункта, индекс РТС - до 1130,22 пункта (+0,64%).
 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА TELETRADE
Марк Гойхман
 
TeleTrade "Поддержку рублю оказывают несколько факторов. После того, как Минфин приостановил покупки валюты по "бюджетному правилу" повышение нефтяных котировок в большей степени содействует укреплению российской валюты. А нефть растёт, в том числе на очередных утверждениях Саудовской Аравии о желательности цены барреля в $80. И в реальности котировки подтягиваются к этому уровню, уже закрепляясь вновь выше $79 за баррель Brent. Сегодня важны для рынка будут очередные данные по запасам и добыче в США.
 
Росту российской валюты способствует и продолжение снижения курса доллара в мире: у доллара DX не удались попытки подняться после падения последних дней к 94,3 пункта, напротив, он ослаб до 94,1 пункта на фоне ответных шагов Китая в торговой войне, объявленной США.
 
Кроме того, рубль укрепляет информация о том, что на саммите Евросоюза 20 сентября не будут вводится новые санкции ЕС против России.
 
Не стоит списывать со счетов и налоговый период с продажами валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов.
 
Всё это и приводит к снижению валют против рубля. Котировки пары доллар/рубль снизились при открытии торгов с 67,38 к 67 руб. По евро движение чуть меньше - с 78,6 к 78,34 руб. Менее выраженное движение в этой паре связано с ростом евро к доллару на Форексе.
 
В то же время обе валюты дошли до сильных уровней поддержки, находящихся соответственно на 67 и 78 руб. Для дальнейшего укрепления рубля необходимы новые сильные факторы, без которых движение рискует захлебнуться.
 
Фондовый индекс Мосбиржи установил тем временем новый рекорд, поднявшись выше принципиального психологического и технического уровня 2400 п. Основным стимулом здесь выступают также высокие сырьевые цены, поддерживающие котировки российских "голубых фишек" ТЭК.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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