«Нефть России», 19.09.18, Москва, 10:39 Бурный рост на рынке нефти может прерваться. Некоторые эксперты ожидают резкого снижения цен примерно на $5 за бочку.



В ближайшие несколько недель котировки "черного золота" могут существенно снизиться. Если сейчас западнотехасская смесь WTI стоит почти $70, то через 5-6 недель ее цена вполне может быть на уровне $65 или даже ниже.



Причина - дополнительные работы на нефтеперерабатывающих заводах в США. Один из экспертов отмечает, что текущий сезон технического обслуживания для НПЗ может стать последней возможностью модернизации, которая позволит увеличить производство дизельного топлива и мазута с низким содержанием серы.



Дело в том, что с 2020 г. вступают новые правила, согласно которым танкеры смогут перевозить только топливо с низким содержанием серы. Это изменение является частью стратегии Международной морской организации по сокращению выбросов от морского транспорта.



Для модернизации НПЗ потребуется какое-то время, то есть профилактический сезон может затянуться, следовательно, спрос на нефть упадет примерно на 1,5 млн баррелей в день, считают эксперты.



Очевидно, цены на нефть будут находиться под давлением, хотя и не слишком долго.



Впрочем, для тех, кто внимательно следит за ценами на нефть, все это не должно стать большим сюрпризом. Другой вопрос, что сезонное падение спроса может быть компенсировано другими факторами, например ураганами. Так, например, ураган "Флоренция" сейчас нанес временный удар по спросу, но вскоре он восстановится, что и будет компенсировать снижение спроса со стороны НПЗ.



Еще один фактор - санкции против Ирана. США не смогли заставить все страны отказаться от покупок иранской нефти, но экспорт из этой страны существенно сократился, что поддерживает спрос.



Кстати, стоит отметить, что снижения цен на нефть ждет и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, правда на более длинном горизонте. По ее словам, котировки "черного золота" могут снизиться до $55 в 2020-2021 гг.



Она отметила, что такой динамике будет способствовать расширение сланцевой технологии и постепенное смягчение ограничения на добычу нефти.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558109/ Источник: Вести ← Козак рассказал о пользе налогового маневра для независимых АЗС Рубль укрепляется 2-й день: доллар упал ниже 67 рублей → Новости net.finam.ru