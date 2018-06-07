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Налоги

Козак рассказал о пользе налогового маневра для независимых АЗС

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«Нефть России», 19.09.18, Москва, 08:24    Независимые АЗС в ходе завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут поддерживаться за счет более низких оптовых цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
 
"Они (независимые операторы розничных сетей — ред.) получат более низкие оптовые цены. Речь идет о поддержке за счет опта, поскольку нефтеперерабатывающие заводы обязаны соблюдать эти индикативные цены. Иначе при превышении НПЗ оптовых цен более чем на 10% предоставление отрицательного акциза прекращается", — сказал Козак.
 
В России 1 января 2019 года начнется завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Вследствие этого российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам.
 
Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.
 
Так, при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 тысяч рублей за тонну для бензина и 50 тысяч рублей для дизтоплива разница между "нетбэком", то есть внешней ценой, пересчитанной в рубли, и этой целевой ценой будет компенсироваться нефтеперерабатывающему заводу из бюджета.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558108/

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Козак рассказал о пользе налогового маневра для независимых АЗС

«Нефть России», 19.09.18, Москва, 08:24   Независимые АЗС в ходе завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут поддерживаться за счет более низких оптовых цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
 
"Они (независимые операторы розничных сетей — ред.) получат более низкие оптовые цены. Речь идет о поддержке за счет опта, поскольку нефтеперерабатывающие заводы обязаны соблюдать эти индикативные цены. Иначе при превышении НПЗ оптовых цен более чем на 10% предоставление отрицательного акциза прекращается", — сказал Козак.
 
В России 1 января 2019 года начнется завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Вследствие этого российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам.
 
Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.
 
Так, при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 тысяч рублей за тонну для бензина и 50 тысяч рублей для дизтоплива разница между "нетбэком", то есть внешней ценой, пересчитанной в рубли, и этой целевой ценой будет компенсироваться нефтеперерабатывающему заводу из бюджета.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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