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Козак рассказал о пользе налогового маневра для независимых АЗС
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«Нефть России», 19.09.18, Москва, 08:24 Независимые АЗС в ходе завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут поддерживаться за счет более низких оптовых цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Они (независимые операторы розничных сетей — ред.) получат более низкие оптовые цены. Речь идет о поддержке за счет опта, поскольку нефтеперерабатывающие заводы обязаны соблюдать эти индикативные цены. Иначе при превышении НПЗ оптовых цен более чем на 10% предоставление отрицательного акциза прекращается", — сказал Козак.
В России 1 января 2019 года начнется завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Вследствие этого российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам.
Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.
Так, при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 тысяч рублей за тонну для бензина и 50 тысяч рублей для дизтоплива разница между "нетбэком", то есть внешней ценой, пересчитанной в рубли, и этой целевой ценой будет компенсироваться нефтеперерабатывающему заводу из бюджета.