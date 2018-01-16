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Schlumberger готова поделиться с Россией технологиями
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«Нефть России», 19.09.18, Москва, 07:19 Взамен компания может получить согласие российских властей на покупку доли в Eurasia Drilling Company.
Schlumberger готова передать России часть своих технологий. Американский нефтесервисный гигант сделает это для того, чтобы получить разрешение российских властей на покупку доли в Eurasia Drilling Company. Как отмечают Ведомости, передача технологий конкуренту, нужна на случай, если компании придется покинуть Россию из-за санкций.
Это не первая уступка, на которую мировой лидер в области технологий для нефтяной промышленности идет для того, чтобы все-таки получить одобрение российских властей на покупку доли в Eurasia Drilling Company. Повторная заявка рассматривается уже больше года.
Schlumberger уже уменьшила объем предполагаемой покупки. Сейчас американская компания претендует на пакет из 50% акций минус одна акция, против 51%, заявленного ранее. Причем самой Schlumberger будет принадлежать лишь 25%, а остальное - ее пенсионному фонду.
Кроме того, компания согласилась не только продать долю в Eurasia Drilling Company в случае расширения американских санкций, но и оставить привнесенные технологии. Как отмечают Ведомости, следить за процессом будет Федеральная антимонопольная служба. Сейчас, по данным издания, идет обсуждение того, какие именно технологии станут частью возможной сделки.