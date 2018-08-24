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США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"
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«Нефть России», 19.09.18, Москва, 00:23 Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве проекта "Северный поток-2", заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Мы не рассматриваем такую возможность", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будут ли введены санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода. По сообщениям американских СМИ, Трамп сделал такое заявление, когда отвечал на вопросы журналистов перед двусторонней встречей с президентом Польши Анджеем Дудой. "Очень печально для жителей Германии то, что Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России (за газ - ИФ)", - сказал он журналистам перед встречей с президентом Польши. "Я могу вам точно сказать, что немцам это не нравится", - добавил американский лидер.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дудой президент США заявил, что ни одна страна не должна зависеть от какого-то одного поставщика энергоресурсов. "Никто не должен зависеть лишь от одного поставщика энергоресурсов", - сказал он.
Это не первый раз, когда Трамп критикует Германию за покупку газа у России. Так, в июле он заявил, что Берлин платит большие деньги за российский газ, но при этом просит у США защиты от России. "Они берут природный газ, энергоресурсы из России, платят ей много миллиардов долларов. Но постойте: мы же вроде как должны защищать вас от России, а вы платите этой стране миллиарды долларов. Что же тут происходит?" - сказал тогда он.
При этом президент США пояснил в июле, что его позиция по данной теме иллюстрирует то, что он жестко настроен по отношению к России.
Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.