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Россия превращается в страну безналичного оборота, заявил Греф
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«Нефть России», 19.09.18, Москва, 00:01 Россия превращается в страну безналичного оборота, более трети всех расходов россиян проходит по банковским картам, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Более трети всех расходов россиян проходят по банковским картам. Каждая вторая операция по банковским картам проходит по бесконтактной технологии: либо это уже ApplePay, GooglePay или AndroidPay, либо это NFC-технология по банковским картам", — сказал он.
По его словам, переводы с карты на карту через цифровые каналы превысили объемы снятия наличных за истекший период в 2018 года. Объем переводов с карты на карту составил в прошлом году 8 триллионов рублей, а за восемь месяцев текущего года — 13,7 триллиона рублей.
"Мы можем констатировать, что Россия превращается в страну безналичных оборотов", — заключил Греф.
Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в июле говорила, что доля безналичных платежей в РФ в 2018 году составит 55,6%. Тогда она отметила, что Банк России полностью удовлетворен существующим соотношением безналичных и наличных платежей, в перспективе доля безналичных платежей будет только увеличиваться. По данным ЦБ, в настоящее время доля безналичных платежей в России практически достигает 50%.
По данным ЦБ, россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.