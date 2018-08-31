«Нефть России», 18.09.18, Москва, 16:49 Сбербанк в последнее время не фиксировал прироста конвертации валютных депозитов в рубли, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам во вторник.



Он подчеркнул, что Сбербанк не рассматривает возможность конвертации депозитов в валюте в рубли в случае ужесточения санкций.



"В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях", - заявил Греф.



Как сообщалось, ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что в случае введения санкций против российских госбанков долларовые депозиты могут быть выданы клиентам после конвертации в другую валюту. В интервью Bloomberg Костин заявил, что в случае введения более жестких санкций со стороны США, клиенты банков смогут гарантированно вернуть средства с долларовых депозитов, но в какой валюте - "это вопрос".



"Была просто такая оговорка без всяческого намека на то, что какие-то вклады из одной валюты могут быть переведены в другую. Таких вариантов не существует, они не рассматриваются, и честно сказать, до того, как этот шум поднялся в социальных сетях, даже в голову никому такое не приходило. Видимо, страхи настолько велики, что даже такую безобидную фразу, которую он допустил, истолковали так", - сказал во вторник Греф, комментируя слова Костина.



В пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у Банка России нет планов по конвертации валютных вкладов в рублевые.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558101/ Источник: Interfax ← Саудовская Аравия считает приемлемой цену на нефть Brent выше $80 Россия превращается в страну безналичного оборота, заявил Греф → Новости net.finam.ru