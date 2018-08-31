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Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций
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«Нефть России», 18.09.18, Москва, 16:49 Сбербанк в последнее время не фиксировал прироста конвертации валютных депозитов в рубли, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам во вторник.
Он подчеркнул, что Сбербанк не рассматривает возможность конвертации депозитов в валюте в рубли в случае ужесточения санкций.
"В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях", - заявил Греф.
Как сообщалось, ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что в случае введения санкций против российских госбанков долларовые депозиты могут быть выданы клиентам после конвертации в другую валюту. В интервью Bloomberg Костин заявил, что в случае введения более жестких санкций со стороны США, клиенты банков смогут гарантированно вернуть средства с долларовых депозитов, но в какой валюте - "это вопрос".
"Была просто такая оговорка без всяческого намека на то, что какие-то вклады из одной валюты могут быть переведены в другую. Таких вариантов не существует, они не рассматриваются, и честно сказать, до того, как этот шум поднялся в социальных сетях, даже в голову никому такое не приходило. Видимо, страхи настолько велики, что даже такую безобидную фразу, которую он допустил, истолковали так", - сказал во вторник Греф, комментируя слова Костина.
В пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у Банка России нет планов по конвертации валютных вкладов в рублевые.