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Инвестиции, финансы

Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций

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«Нефть России», 18.09.18, Москва, 16:49    Сбербанк в последнее время не фиксировал прироста конвертации валютных депозитов в рубли, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам во вторник.
 
Он подчеркнул, что Сбербанк не рассматривает возможность конвертации депозитов в валюте в рубли в случае ужесточения санкций.
 
"В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях", - заявил Греф.
 
Как сообщалось, ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что в случае введения санкций против российских госбанков долларовые депозиты могут быть выданы клиентам после конвертации в другую валюту. В интервью Bloomberg Костин заявил, что в случае введения более жестких санкций со стороны США, клиенты банков смогут гарантированно вернуть средства с долларовых депозитов, но в какой валюте - "это вопрос".
 
"Была просто такая оговорка без всяческого намека на то, что какие-то вклады из одной валюты могут быть переведены в другую. Таких вариантов не существует, они не рассматриваются, и честно сказать, до того, как этот шум поднялся в социальных сетях, даже в голову никому такое не приходило. Видимо, страхи настолько велики, что даже такую безобидную фразу, которую он допустил, истолковали так", - сказал во вторник Греф, комментируя слова Костина.
 
В пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у Банка России нет планов по конвертации валютных вкладов в рублевые.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558101/

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Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций

«Нефть России», 18.09.18, Москва, 16:49   Сбербанк в последнее время не фиксировал прироста конвертации валютных депозитов в рубли, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам во вторник.
 
Он подчеркнул, что Сбербанк не рассматривает возможность конвертации депозитов в валюте в рубли в случае ужесточения санкций.
 
"В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях", - заявил Греф.
 
Как сообщалось, ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что в случае введения санкций против российских госбанков долларовые депозиты могут быть выданы клиентам после конвертации в другую валюту. В интервью Bloomberg Костин заявил, что в случае введения более жестких санкций со стороны США, клиенты банков смогут гарантированно вернуть средства с долларовых депозитов, но в какой валюте - "это вопрос".
 
"Была просто такая оговорка без всяческого намека на то, что какие-то вклады из одной валюты могут быть переведены в другую. Таких вариантов не существует, они не рассматриваются, и честно сказать, до того, как этот шум поднялся в социальных сетях, даже в голову никому такое не приходило. Видимо, страхи настолько велики, что даже такую безобидную фразу, которую он допустил, истолковали так", - сказал во вторник Греф, комментируя слова Костина.
 
В пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у Банка России нет планов по конвертации валютных вкладов в рублевые.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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