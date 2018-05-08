«Нефть России», 18.09.18, Москва, 16:21 Саудовская Аравия считает цену на нефть сорта Brent выше $80 за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе в связи с последствиями санкций США против Ирана, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



Сейчас Саудовская Аравия считает приемлемой стоимость нефти сорта Brent выше $80 за баррель, по крайней мере в краткосрочной перспективе, поскольку мировой рынок приспосабливается к потерям поставок из Ирана в связи с санкциями США, сообщило агентство.



Согласно данным агентства в последние недели министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и другие официальные лица обсудили нефтяной рынок с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, а также в американских городах Хьюстон и Вашингтон.



Во время переговоров Саудовская Аравия выразила опасения по поводу санкций США против Ирана и влияния ситуации на развивающихся рынках на рост спроса на нефть.



По данным агентства, Саудовская Аравия избегала упоминания в переговорах конкретного целевого уровня стоимости нефти, но отметила, что хотя королевство не хочет способствовать удорожанию нефти выше $80 за баррель, похоже, не сможет больше этому препятствовать.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном, о чем писали "Вести.Экономика".



Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558100/ Источник: Вести ← "Торговая война" США и Китая: до обвала рынков осталось меньше недели? Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций → Новости net.finam.ru