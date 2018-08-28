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"Торговая война" США и Китая: до обвала рынков осталось меньше недели?

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«Нефть России», 18.09.18, Москва, 12:37     Президент США Дональд Трамп объявил о новых торговых пошлинах на китайские товары на сумму $200 млрд, но обвала на рынках не случилось.
 
Реакция на торговых площадках была негативной, но продлилась недолго. С чем это связано?
 
С 24 сентября на импорт из КНР годовым объемом $200 млрд будет установлена ставка 10%.
 
Однако уже 1 января 2019 г. тарифы поднимутся до 25%, а в случае ответных мер со стороны Китая Дональд Трамп угрожает перейти к следующему этапу.
 
Президент США уже предполагает установку пошлин на еще одну группу товаров, стоимость которых - $267 млрд. Эксперты отмечают, что эти меры негативно скажутся на всех сторонах торгового конфликта.
 
Во-первых, стоит отметить, что снижение на рынках началось еще в понедельник и фондовые индексы США, например, понесли существенные потери, хотя не дотянули даже до минимумов прошлой недели.
 
Ранее "Вести. Экономики" уже отмечали, что в ближайшие дни истекают фьючерсы и опционы на многие активы, причем это квартальные контракты, и крупные игроки просто не дают базовым активам сильно двигаться в ту или иную сторону. Возможно, до конца недели сильных движений мы так и не увидим. Однако уже на следующей неделе может начаться настоящий шторм.
 
К слову, в марте картина была примерно такой же. Тогда "торговые войны" только начали становиться реальностью, но истечение контрактов не давало американским индексам упасть.
 
Любопытно, что валютный рынок перешел в другой режим. Теперь весь негатив выражается не в покупке доллара, а, наоборот, в его продаже, во всяком случае пока.
 
Неплохую динамику демонстрирует даже австралийский доллар, который до этого крайне негативно реагировал на любые сообщения, касающиеся "торговых войн".
 
Сейчас рынок ждет ответа от Китая. Поскольку власти КНР ранее обещали проводить симметричные ответы на американские пошлины, удар может быть очень болезненным.
 
Кстати, аналитики JPMorgan уже предсказывают замедление китайской экономики в следующем году с 6,6% до 6,2%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558098/

Штат Северная Дакота в США догнал Венесуэлу по объемам добычи нефти
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12:37 · "Торговая война" США и Китая: до обвала рынков осталось меньше недели?
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"Торговая война" США и Китая: до обвала рынков осталось меньше недели?

«Нефть России», 18.09.18, Москва, 12:37    Президент США Дональд Трамп объявил о новых торговых пошлинах на китайские товары на сумму $200 млрд, но обвала на рынках не случилось.
 
Реакция на торговых площадках была негативной, но продлилась недолго. С чем это связано?
 
С 24 сентября на импорт из КНР годовым объемом $200 млрд будет установлена ставка 10%.
 
Однако уже 1 января 2019 г. тарифы поднимутся до 25%, а в случае ответных мер со стороны Китая Дональд Трамп угрожает перейти к следующему этапу.
 
Президент США уже предполагает установку пошлин на еще одну группу товаров, стоимость которых - $267 млрд. Эксперты отмечают, что эти меры негативно скажутся на всех сторонах торгового конфликта.
 
Во-первых, стоит отметить, что снижение на рынках началось еще в понедельник и фондовые индексы США, например, понесли существенные потери, хотя не дотянули даже до минимумов прошлой недели.
 
Ранее "Вести. Экономики" уже отмечали, что в ближайшие дни истекают фьючерсы и опционы на многие активы, причем это квартальные контракты, и крупные игроки просто не дают базовым активам сильно двигаться в ту или иную сторону. Возможно, до конца недели сильных движений мы так и не увидим. Однако уже на следующей неделе может начаться настоящий шторм.
 
К слову, в марте картина была примерно такой же. Тогда "торговые войны" только начали становиться реальностью, но истечение контрактов не давало американским индексам упасть.
 
Любопытно, что валютный рынок перешел в другой режим. Теперь весь негатив выражается не в покупке доллара, а, наоборот, в его продаже, во всяком случае пока.
 
Неплохую динамику демонстрирует даже австралийский доллар, который до этого крайне негативно реагировал на любые сообщения, касающиеся "торговых войн".
 
Сейчас рынок ждет ответа от Китая. Поскольку власти КНР ранее обещали проводить симметричные ответы на американские пошлины, удар может быть очень болезненным.
 
Кстати, аналитики JPMorgan уже предсказывают замедление китайской экономики в следующем году с 6,6% до 6,2%.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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