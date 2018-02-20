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Штат Северная Дакота в США догнал Венесуэлу по объемам добычи нефти
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«Нефть России», 18.09.18, Москва, 12:16 Штат Северная Дакота (США) в июле поставил новый рекорд, догнав Венесуэлу по объемам добычи нефти, сообщил Bloomberg.
В июле в Северной Дакоте, где находится сланцевая провинция Bakken, добывалось 1,27 млн баррелей нефти в день. Это примерно тот же объем, что добывала Венесуэла, входящая в ОПЕК, ежесуточно в течение месяца.
Согласно данным ОПЕК, южноамериканское государство, нефтяная промышленность которого рухнула на фоне продолжительного финансового кризиса, снизило добычу в августе до 1,24 млн баррелей в день - примерно на половину, чем в начале 2016 г. Ожидается, что объем производства в Венесуэле упадет еще ниже - до 1 млн баррелей в день к концу года, согласно данным Международного энергетического агентства.
По предварительным оценкам Администрации энергетической информации США, стремительный рост производства из сланцевых образований, включая Bakken, помог США обогнать Россию и Саудовскую Аравию, и вероятно, стать крупнейшим в мире производителем нефти в начале этого года.