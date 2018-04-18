«Нефть России», 18.09.18, Москва, 11:39 В этом году валюта Турции потеряла более 37%, в основном из-за проблемы высоких долларовых займов и убеждения, что Эрдоган может помешать центробанку повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая в августе достигла 17,9%



Однако турецкая лира стала не единственной валютой, которая обвалилась к доллару с начала года.



Ниже мы расскажем о 10 мировых валютах, которые с начала 2018 года сильнее всего обвалились к доллару



1. Аргентинский песо: -53,4%



Из-за длительного падения котировок аргентинского песо, которые в течение 2018 г. неоднократно обновляли исторический минимум, Банк Аргентины был вынужден поднять ставки до 60% (наиболее высокого уровня ставок во всем мире).



В связи с этим, правительство страны было вынуждено сокращать финансирование государственных проектов, что обострило финансовый кризис в стране.



2. Турецкая лира: -38,6%



Центральный Банк Турции принял решение о более крупном, чем ожидалось, повышении процентной ставки на 625 базисных пунктов.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган пересмотрел свое мнение о том, что более высокие ставки не помогут замедлить инфляцию и предупредил, что его сдержанность не будет длиться вечно.



Турецкая лира ослабла к доллару во вторник, поскольку инвесторы опасаются влияния президента страны Тайипа Эрдогана на экономическую политику после его призыва провести расследование о роли, которую играет основная оппозиционная партия в крупнейшем банке страны.



3. Бразильский реал: -20,6%



В Бразилии в октябре пройдут президентские выборы. 17 и 18 сентября два новых опроса покажут состояние президентской гонки в Бразилии.



Ведущий кандидат Жаир Болсонаро подвергся нападению во время кампании 6 сентября.



Бразильские акции выросли на 1,8% в день нападения, так как инвесторы сделали ставку на всплеск поддержки правого кандидата, прежде чем отменить ралли, после того как опрос Datafolha показал, что он делает только добавочную прибыль.



4. Южноафриканский рэнд: -17,2%



Все кроме одного из экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что Центральный банк Южной Африки, сохранит процентную ставку без изменений на уровне 6,50%, после того как экономика впала в рецессию.



Но представители Investec Bank полагают, что есть вероятность, что Центральный банк может поднять ставку на 25 базисных пунктов в свете недавней слабости рэнда.



5. Российский рубль: -15,2%



Текущая волатильность курса рубля связана с временными перетоками капитала из развивающихся в развитые экономики, заявил в начале месяца замминистра финансов РФ Владимир Колычев.



"Та волатильность, которую сейчас видим, она имеет не системный, не структурный характер, а скорее временный, связанный с перетоками капиталов в целом по миру в развитые экономики.



Когда это закончится - тогда это успокоится", - отметил он.



6. Индийская рупия: -11,2%



Индия представила меры по поддержке наихудшей валюты Азии, включая шаги по облегчению выпуска облигаций местными компаниями и возможные ограничения на импорт.



Ограничения на зарубежные заимствования индийских производителей будут смягчены, и правительство может снизить лимиты по владению бумагами отдельных местных компаний иностранными инвесторами, заявил министр финансов Арун Джайтли.



Рупия потеряла около 11% в этом году, даже несмотря на то, что Центральный банк поднял ставки до самого высокого уровня за два года.



7. Шведская крона: -9,4%



В 2018 году наблюдалось мощное падение валют развивающихся стран, однако в числе валют, переживших сильное падение к доллару, оказалась также шведская крона.



С начала года шведская крона снизилась к доллару на 9,4%.



Отрицательные процентные ставки и противоречия внутри политической системы Швеции, одной из самых стабильных в мире, сделали 2018 год крайне неудачным для шведской валюты.



Центральный банк обеспокоен напряженностью в мировой торговле, поскольку на экспорт приходится 45% ВВП Швеции.



Таким образом, страна особенно уязвима к торговому конфликту США с Китаем и Евросоюзом.



8. Индонезийская рупия: -8,4%



Многие валюты развивающихся стран в последнее время столкнулись с серьезным давлением на фоне оттока капитала с развивающихся рынков, в частности из-за роста процентных ставок в США и снижения аппетита к риску.



Распродажа на развивающихся рынках в этом году была настолько долгой, что удивляет даже самых ярых "медведей".



Ни один из семи самых масштабных обвалов с финансового кризиса-2008, включая панику на рынках из-за сворачивания программы количественного смягчения Федеральной резервной системы в 2013 г., не приносил развивающимся странам таких длительных невзгод.



9. Австралийский доллар: -8,3%



Падение курса австралийского доллара к доллару США связывают как со слабостью рынка труда в стране, так и с высокой вероятностью дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка Австралии.



Эта валюта также оказалась в числе тех, что пережили максимальное снижение к доллару США за текущий год.



10. Новозеландский доллар: -7,6%



Новозеландский доллар замыкает десятку валют, переживших самое сильное падение к доллару США в текущем году.



В августе Резервный банк Новой Зеландии сохранил официальную ставку наличных денег на рекордно низком уровне в 1,75 процента и указал, что он будет продолжать свою политику расширения в течение значительного периода времени.



Центральный банк понизил ставку на шести из последних 18 встреч после шести сессий подряд без изменений.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558096/ Источник: Вести ← Мир вновь оказался в долговой ловушке? Штат Северная Дакота в США догнал Венесуэлу по объемам добычи нефти → Новости net.finam.ru