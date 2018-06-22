«Нефть России», 18.09.18, Москва, 09:31 Правительство РФ планирует в середине октябре определиться со сроками корректировки демпфирующего механизма в рамках налогового маневра.



Это может произойти либо с 1 ноября 2018 года, либо с 1 января 2019 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.



"Договорились промониторить ситуацию на середину октября, соберемся в середине октября еще раз и после этого примем решение - то ли с Нового года, то ли с 1 ноября. Все зависит от ситуации на мировых рынках", - сказал Козак.



По его словам, нефтяники оплатят половину расходов, которые возникнут из-за планируемого снижения цены отсечения при расчете демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть. "То, что нужно снижать цену отсечения [при расчете демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть], - было консолидированное решение. Вопрос источника дополнительного финансирования принципиальный. Подход был 50 на 50: 50% за счет нефтяников, остальное - за счет недополученных доходов бюджета. Мы не будем взимать в полном объеме с нефтяной отрасли, мы можем забить курицу, которая несет яйца", - пояснил Козак.



Он также отметил, что правительство может получить право при необходимости обязывать компании поставлять определенную долю добываемой нефти на российские НПЗ. "Продолжаем обсуждать. Принципиально договорились, что правительство в случае, если будет необходимость, после мониторинга [ситуации] могло бы вводить такие обязательство [поставлять определенную часть нефти на НПЗ]", - сказал Козак.



Вице-премьер также сообщил, что правительство планирует провести инвентаризацию нефтяных месторождений, выработать оценку их доходности и пересмотреть существующие льготы для нефтяных месторождений. Для того чтобы выработка месторождений была максимальной, правительство может дополнительно простимулировать добычу трудноизвлекаемой нефти.



"Договорились выработать критерии оценки доходности месторождений. Провести инвентаризацию этих месторождений на основании этих критериев. Провести инвентаризацию предоставленных льгот, этих исторических наслоений, которые сложились сегодня. Подготовить к весне следующего года систематизированный перечень оснований, преференции для того, чтобы стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти", - сказал он.



Козак отметил, что оценка экономической эффективности месторождений будет проходить, в том числе, и в следующем году. "Мы хотим масштабную работу провести. Никто не занимался такой детальной оценкой на основе единых критериев", - сказал вице-премьер. Сегодня, привел пример он, месторождения оценивают сами компании. "Одни говорят - у меня убыточные месторождения. А другой на таком же месторождении обеспечивает при действующей налоговой системе доходы. Поэтому должны быть единые критерии, единая оценка", - пояснил он.



Субсидии нерентабельных месторождений



После этого можно будет принимать решения по льготам. В любом случае, эти льготы не приведут к выпадающим доходам федерального бюджета, отметил Козак. Субсидироваться могут те месторождения, на которых сегодня нет добычи и, соответственно, нет доходов у федерального бюджета. "Об этих месторождениях идет речь - которые заброшенные, или полузаброшенные, на балансе компаний. Это те месторождения, которые дают мизерную добычу сегодня и на грани закрытия. Нам необходимо их простимулировать, чтобы они не закрывались, чтобы туда пошли инвестиции, чтобы туда внедрялись новые технологии", - заметил он.



Именно по таким, нерентабельным в действующих налоговых условиях месторождениям будет проводиться ревизия. "Вне всякого сомнения, мы не должны варварски относится к нашим полезным ископаемым и должны делать все, чтобы месторождения вырабатывались на 100%", - добавил Козак.



Он также не исключил, что такой новый налоговый режим для "брошеных" месторождений будет формироваться не дополнительно к действующим льготам, а взамен некоторых существующих льгот. "Множество льгот это не есть хорошо. Должны быть единые [критерии получения льгот]", - сказал он. Ревизия месторождений и льгот не отменяет запуска "пилотов" по ДНН со следующего года, сказал Козак.



Налоговый маневр

С 1 января 2019 года в России начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Однако в результате могут пострадать российские НПЗ, которым фактически придется покупать нефть по мировым ценам, из-за чего рентабельность заводов может упасть. Чтобы этого не произошло, будут введены демпфирующие механизмы.



В частности, это обратный акциз на нефть, поступающую на НПЗ. Он будет предоставляться компаниям, которые уже провели модернизацию перерабатывающих производств или намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, подпавшие под санкции США и ЕС.



При расчете демпфирующей составляющей средняя оптовая цена на бензин Аи-92 равна 56 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 58,8 тыс. рублей за тонну в 2020 году и 61,74 тыс. рублей за тонну в 2021 году. Средняя оптовая цена на дизельное топливо устанавливается в размере 50 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 52,5 тыс. рублей за тонну в 2020 году и 55,125 тыс. рублей за тонну в 2021 году.



Если же оптовая цена превысит указанный уровень, то государство будет компенсировать НПЗ разницу между netback (экспортная цена, пересчитанная в рубли) и целевой стоимостью. Правительство также обсуждает возможность снижения указанных цен на бензин на 5,6 тыс. рублей, на дизельное топливо - на 5 тыс. рублей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558094/ Источник: "ТАСС" ← Силуанов: "Газпром" направит на дивиденды за 2018 год менее 50% чистой прибыли Мир вновь оказался в долговой ловушке? → Новости net.finam.ru