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Газпром

Силуанов: "Газпром" направит на дивиденды за 2018 год менее 50% чистой прибыли

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«Нефть России», 18.09.18, Москва, 09:08    "Газпром" и еще одна госкомпания направят на дивиденды за 2018 года менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"По "Газпрому" решение принято - они заплатят меньше, чем 50%. Еще у нас принято несистемное решение, непринципиальное - "Газпром" меньше заплатит и еще одна компания", - сказал Силуанов журналистам.
 
Он отметил, что это "не слишком крупная и не слишком маленькая компания", однако называть ее не стал.
 
Дивиденды "Газпрома" за 2017 год составили 190,36 млрд рублей (8,04 рубля на акцию). Хотя Минфин настаивал на выплате госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, "Газпром" выплатил вдвое меньше - около 26,6% чистой прибыли. В качестве расчетной базы для выплаты дивидендов компания использует показатель по РСБУ, однако, как сообщалось, "Газпром" обсуждает переход на расчеты по МСФО.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558093/

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Силуанов: "Газпром" направит на дивиденды за 2018 год менее 50% чистой прибыли

«Нефть России», 18.09.18, Москва, 09:08   "Газпром" и еще одна госкомпания направят на дивиденды за 2018 года менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"По "Газпрому" решение принято - они заплатят меньше, чем 50%. Еще у нас принято несистемное решение, непринципиальное - "Газпром" меньше заплатит и еще одна компания", - сказал Силуанов журналистам.
 
Он отметил, что это "не слишком крупная и не слишком маленькая компания", однако называть ее не стал.
 
Дивиденды "Газпрома" за 2017 год составили 190,36 млрд рублей (8,04 рубля на акцию). Хотя Минфин настаивал на выплате госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, "Газпром" выплатил вдвое меньше - около 26,6% чистой прибыли. В качестве расчетной базы для выплаты дивидендов компания использует показатель по РСБУ, однако, как сообщалось, "Газпром" обсуждает переход на расчеты по МСФО.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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