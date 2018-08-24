«Нефть России», 18.09.18, Москва, 08:50 С понедельника будущей недели в США вводятся 10% ввозные пошлины на китайские товары стоимостью на $200 млрд, объявил Белый дом.



В распространенном администрацией заявлении президента Дональда Трампа говорится, что после объявления о намерении расширить список облагаемых пошлиной китайских товаров, "я дал указание торговому представителю США продолжить расширение списка тарифов на импорт товаров из Китая на сумму около $200 млрд".



Пошлины на эту сумму "будут установлены в размере 10% и начнут действовать с 24 сентября 2018 года", говорится в заявлении.



Дональд Трамп не исключил, что в случае зеркальных ответов китайской стороны он готов будет рассмотреть введение тарифов на экспорт Китая на сумму еще в $267 млрд.



Ранее США уже ввели тарифы на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд, китайская сторона ответила ведением тарифов на американские товары на ту де сумму.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558092/ Источник: Interfax ← Глобальный бунт: Россия и ЕС заявили о планах "демонтировать" доллар Силуанов: "Газпром" направит на дивиденды за 2018 год менее 50% чистой прибыли → Новости net.finam.ru