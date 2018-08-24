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Трамп объявил о введении тарифов на китайские товары стоимостью на $200 млрд
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«Нефть России», 18.09.18, Москва, 08:50 С понедельника будущей недели в США вводятся 10% ввозные пошлины на китайские товары стоимостью на $200 млрд, объявил Белый дом.
В распространенном администрацией заявлении президента Дональда Трампа говорится, что после объявления о намерении расширить список облагаемых пошлиной китайских товаров, "я дал указание торговому представителю США продолжить расширение списка тарифов на импорт товаров из Китая на сумму около $200 млрд".
Пошлины на эту сумму "будут установлены в размере 10% и начнут действовать с 24 сентября 2018 года", говорится в заявлении.
Дональд Трамп не исключил, что в случае зеркальных ответов китайской стороны он готов будет рассмотреть введение тарифов на экспорт Китая на сумму еще в $267 млрд.
Ранее США уже ввели тарифы на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд, китайская сторона ответила ведением тарифов на американские товары на ту де сумму.