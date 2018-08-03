«Нефть России», 17.09.18, Москва, 17:11 Проект "Северный поток-2" финансируют только компании, а не налогоплательщики ЕС, поэтому политическое давление на проект вызывает удивление, заявила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.



"Мы, действительно, чувствуем давление, не говоря о нашем крупнейшем инфраструктурном проекте "Северный поток-2". Для меня это удивительно. Я слышу много споров об этом проекте, но в то же время мы все понимаем, что это 100% коммерческий проект, он не оплачивается налогоплательщиками ЕС. Это только 100% коммерческий капитал. И это очень успешный проект, который обеспечит поставки газа из России в самые отдаленные места Европы", - отметила Бурмистрова, сообщает РИА "Новости".



Между тем количество и объемы запросов на поставки российского газа в Европу превышают те объемы, которые "Газпром" может поставить с имеющейся инфраструктурой, пояснила Бурмистрова.



Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Новый трубопровод построят рядом с действующим "Северным потоком".



Труба пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.



Против проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые намерены поставлять в Европу американский СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша заявили, что не одобряют строительство газопровода и считают проект политическим.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558086/ Источник: Вести ← 4 пророка: эксперты, предсказавшие кризис 2008 года, говорят о новой катастрофе Половине российских компаний вскоре потребуется переподготовка кадров → Новости net.finam.ru