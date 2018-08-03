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Газопроводы

"Газпром": налогоплательщики ЕС не финансируют "Северный поток-2"

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«Нефть России», 17.09.18, Москва, 17:11     Проект "Северный поток-2" финансируют только компании, а не налогоплательщики ЕС, поэтому политическое давление на проект вызывает удивление, заявила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
 
"Мы, действительно, чувствуем давление, не говоря о нашем крупнейшем инфраструктурном проекте "Северный поток-2". Для меня это удивительно. Я слышу много споров об этом проекте, но в то же время мы все понимаем, что это 100% коммерческий проект, он не оплачивается налогоплательщиками ЕС. Это только 100% коммерческий капитал. И это очень успешный проект, который обеспечит поставки газа из России в самые отдаленные места Европы", - отметила Бурмистрова, сообщает РИА "Новости".
 
Между тем количество и объемы запросов на поставки российского газа в Европу превышают те объемы, которые "Газпром" может поставить с имеющейся инфраструктурой, пояснила Бурмистрова.
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Новый трубопровод построят рядом с действующим "Северным потоком".
 
Труба пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.
 
Против проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые намерены поставлять в Европу американский СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша заявили, что не одобряют строительство газопровода и считают проект политическим.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558086/

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"Газпром": налогоплательщики ЕС не финансируют "Северный поток-2"

«Нефть России», 17.09.18, Москва, 17:11    Проект "Северный поток-2" финансируют только компании, а не налогоплательщики ЕС, поэтому политическое давление на проект вызывает удивление, заявила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
 
"Мы, действительно, чувствуем давление, не говоря о нашем крупнейшем инфраструктурном проекте "Северный поток-2". Для меня это удивительно. Я слышу много споров об этом проекте, но в то же время мы все понимаем, что это 100% коммерческий проект, он не оплачивается налогоплательщиками ЕС. Это только 100% коммерческий капитал. И это очень успешный проект, который обеспечит поставки газа из России в самые отдаленные места Европы", - отметила Бурмистрова, сообщает РИА "Новости".
 
Между тем количество и объемы запросов на поставки российского газа в Европу превышают те объемы, которые "Газпром" может поставить с имеющейся инфраструктурой, пояснила Бурмистрова.
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Новый трубопровод построят рядом с действующим "Северным потоком".
 
Труба пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.
 
Против проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые намерены поставлять в Европу американский СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша заявили, что не одобряют строительство газопровода и считают проект политическим.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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