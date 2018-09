«Нефть России», 18.09.18, Москва, 00:03 10 лет назад случился финансово-экономический кризис, который затронул огромное число отраслей и компаний в разных странах мира, и последствия которого ощущаются по сей день. Этот кризис начался с краха Lehman Brothers.



В то время мало кто предполагал, что может произойти что-то подобное. Были те, кто указывал на высокий уровень задолженности по ипотеке, говорил о деривативах, однако никто по-настоящему не предвидел масштаб кризиса, развернувшегося после того, как лопнул пузырь на рынке недвижимости США.



Более 9 млн американцев потеряли свои дома, а триллионы долларов превратились в пыль.



Ни экономисты, ни аналитики Wall Street, ни финансовые СМИ, ни два главы ФРС — Алан Гринспен и Бен Бернанке — не предупреждали об опасности.



Однако были те, кто был близок к истине и говорил о приближающейся опасности.



Так, экономист Гэри Шиллинг в своем письме к подписчикам предупреждал об опасностях на рынке недвижимости, о растущем ипотечном долге, который может на многие годы серьезно испортить ситуацию в экономике страны.



Фондовый менеджер Джеймс Стэк также предупреждал своих клиентов об опасности того, что может лопнуть пузырь на рынке недвижимости.



Рагурам Раджан, который в то время занимал должность главы МВФ, заявлял о том, что уровень риска на рынке выше, чем многие предполагают.



Джон Моулдин заявил о том, что пузырь на рынке недвижимости окажет серьезное влияние на уровень потребительских расходов, а также может привести к рецессии.



Не так давно эксперт издания MarketWatch побеседовал с этими экспертами и спросил их о том, когда, по их мнению, наступит следующий экономический кризис.



Все четверо отметили, что причиной нового кризиса будет не недвижимость, однако уровень задолженности по-прежнему представляет опасность.



Ниже мы расскажем подробнее о том, что думает каждый из экспертов по поводу нового экономического кризиса.



Гэри Шиллинг



Президент консалтингового агентства Гэри Шиллинг начал писать о пузыре на рынке недвижимости еще в начале 2000-х годов.



Его работы привлекли внимание Грега Липпмана, который делал ставки против высокорискованных ипотечных кредитов.



В то время с ним связался Джон Поулсон. Это было в 2006 году, когда Шиллинг консультировал хедж-фонд Поулсона и даже инвестировал довольно крупную сумму.



В результате, Шиллинг отмечает, что им удалось получить 4 млрд долларов, а их доходы превысили вложения в 15 раз.



В то время он рассуждал так: “Субстандартные кредиты — это, вероятно, самая большая финансовая проблема, с которой столкнется страна в течении следующих лет». Это было в 2004 году.



В 2006 году он заявил, что пузырь на рынке недвижимости должен лопнуть, и это приведет к крайне негативным последствиям в экономике.



В настоящий момент он отмечает, что огромную опасность представляет высокий уровень задолженности, особенно на развивающихся рынках.



Особое беспокойство вызывает долг в размере $8 трлн на развивающихся рынках. Эта сумма включает как корпоративные, так и суверенные долги. Это вызывает особое беспокойство в связи с повышением процентных ставок в США.



Проблема в том, что для развивающихся рынков становится все сложнее обслуживать свои долги, так как это отнимает у них все больше денег в местной валюте.



При этом, как отмечает Bloomberg, 249 млрд должны быть выплачены или рефинансированы только в течении следующего года.



Джеймс Стэк



Стэк — президент фонда Stack Financial Management, под управлением которого находятся 1,3 млрд долларов. Кроме того, в 1979 году он начал выпускать InvesTech Research, новостное письмо, которое также находится под его управлением.



По мере роста цен на недвижимость Стэк создал инструмент под названием Housing Bellwether Barometer.



Он назвал ситуацию на рынке недвижимости пузырем за год до того, как цены на рынке достигли максимума, а также предупредил о серьезных последствиях задолго до того, как они реально возникли к экономике.



В 2005 году он говорил о том, что на рынке недвижимости он видит пузырь, при этом н прогнозировал, что правительству придется предоставить помощь на сумму более триллиона долларов, чтобы спасти ипотечную индустрию.



В 2007 году он заявлял о том, что кризис близко, и это лишь вопрос времени, когда лопнет пузырь. По его словам, кризис на рынке кредитования окажет негативное влияние на всю экономику в целом и повысит вероятность рецессии.



Сейчас Стэк указывает на то, что акции, связанные с рынком недвижимости, выросли в цене за период с 2016 по 2017 год, однако в январе достигли максимума, а сейчас наблюдается жесткая посадка. «Это плохие новости для рынка недвижимости в следующие 12 месяцев», отмечает эксперт.



Однако, по мнению Стэка, главная угроза исходит от низкокачественного корпоративного долга.



Выпуск корпоративных облигаций вырос с 2008 года, когда их объем достигал 700 млрд долларов, в 2,5 раза на сегодняшний день. По его словам, все больше и больше долгов становятся субстандартными.



В 2005 году он указывал на то, что компании выпустили в 5 раз больше высококачественных облигаций, чем субстандартных долгов, однако в прошлом году он указал на то, что на корпоративном уровне объем субстандартных долгов равен объему высококачественных долгов.



Рагурам Раджан



Рагурам Раджан занимал посл главного экономиста МВФ, после чего он также возглавлял Резервный банк Индии, а также преподавал финансы в University of Chicago Booth School of Business.



В 2005 году Раджан задавался вопросом о том, насколько рискованной является сложившаяся ситуация на рынке.



Он говорил о том, что связь между рынками и институтами в тот момент была более тесной.



Это помогало системе быть более диверсифицированной в противостоянии небольшим шокам однако это делает систему более уязвимой к крупным системным шокам.



Финансовые риски создаются самой системой, и они потенциально создают почву для настоящей катастрофы, отмечал в то время он.



В настоящий момент Раджан полагает, что произошло смещение рисков из поля формальной банковской системы в поле теневой финансовой системы.



Он также отмечает, что пост-кризисные реформы не влияют на роль центральных банков в вопросе возникновения пузырей, а именно это он и считает главное сложностью на финансовых рынках в долгосрочной перспективе.



Раджан также видит потенциальную проблему в том, что растет корпоративный долг в США, особенно на фоне повышения процентных ставок. Помимо этого, он также отмечает рост задолженности на развивающихся рынках.



Джон Моулдин



Председатель правления Mauldin Economics Джон Моулдин известен своим еженедельным новостным письмом “Thoughts from the Frontline,” у которого миллионы подписчиков.



Он начал беспокоиться о проблемах на рынке недвижимости очень рано. В то время он говорил о том, что проблемы на рынке недвижимости приведут к снижению потребительских расходов.



Помимо этого, он отмечал, что фондовый рынок в течении следующих лет будет под серьезным давлением. Он прогнозировал падение рынка в среднем на 40% до и во время рецессии.



На сегодняшний день, по его оценке, общий уровень задолженности в мире достигает 500 трлн долларов. Такой объем долга Моулдин считает неустойчивым.



Однако «очаг возгорания» нового кризиса, по его мнению, будет в Европе, в частности, в Италии.



Греция, по его мнению, это повторяющаяся ошибка, а Италия — нет. Германии и Брюсселю придется позволить Италии превысить их постоянный долг, а ЕЦБ будет вынужден купить этот долг.



Если этого не случится, то, полагает Моулдин, в Европе разразится масштабный кризис, что станет спусковым крючком для мировой рецессии.



По его мнению, ситуация будет разворачиваться по принципу домино, когда ситуация в одной стране подтолкнет кризис в другой.



Он также предупреждает о том, что пока американская экономика и рынки чувствуют себя хорошо, однако не стоит ошибаться, так как грядет новый кризис.