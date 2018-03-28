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«Нефть России», 17.09.18, Москва, 12:13 Германия откажется покупать американский сжиженный природный газ. Об этом сообщает Handelsblatt.
Издание пояснило, что у ФРГ нет необходимой инфраструктуры для получения американского газа. Помимо этого, Германия намерена к 2050 году полностью отказаться от углеродных источников энергии.
Также в издании отметили, что доля России в обеспечении энергетических потребностей ФРГ приравнивается лишь к 6%.
«Германия давно указала на то, что она не зависит от какого-либо одного источника газа», — подчеркнули в Handelsblatt.
Ранее сообщалось, что министр энергетики США объяснил возможные санкции против «Северного потока — 2».