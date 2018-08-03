«Нефть России», 17.09.18, Москва, 11:55 Возможные санкции Вашингтона в отношении "Северного потока — 2" связаны прежде всего с вопросом транзита российского газа через Украину, сообщил министр энергетики США Рик Перри в интервью газете "Коммерсант".



Еще одна причина — "философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы".



"Члены Европейского союза так же чувствительно относятся к этому. <…> Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы "Северному потоку — 2". Будь то Трансадриатический газопровод или сжиженный природный газ (СПГ) из США", — сказал Перри.



Версию о том, что американцы выступают против "Северного потока — 2" лишь потому, что хотят поставлять в Европу больше СПГ, политик назвал чепухой. Если бы это было так, Вашингтон не поддерживал бы Трансадриатический газопровод, подчеркнул он.



На замечание журналиста о том, что мощность Трансадриатического газопровода несравнима с "Северным потоком — 2", Перри еще раз сказал, что "тем не менее" неправильно говорить, что все дело в СПГ.



Он отметил, что "дальнейшие действия России по отношению к транзиту газа через территорию Украины очень важны". Журналист напомнил слова Владимира Путина о сохранении части транзита, на что спикер ответил лаконичным "посмотрим".



Перри также напомнили, что в Германии и Австрии преобладает мнение, что США пытаются остановить проект, чтобы забрать у России часть европейского рынка. По мнению американского министра, "26 оставшихся стран Евросоюза так не считают" и "хотят американский СПГ". Перри уточнил, что один источник энергии несет риски прекращения поставок из-за природных катаклизмов или политических причин.



В начале сентября министр энергетики США провел переговоры с главой российского Минэнерго Александром Новаком и первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым. Стороны остались при своих мнениях.



"Северный поток — 2"



Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.



Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.



Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.



Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558083/