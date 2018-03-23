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Кризис

Турецкие банки распродают золотые запасы

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«Нефть России», 17.09.18, Москва, 11:42     Валютный кризис в Турции нанес сокрушительный удар по банкам. Чтобы успокоить инвесторов и кредиторов, они вынуждены избавляться от золота.
 
Пик финансового кризиса в Турции пришелся на август. На рынках царила паника, курс лиры падал двузначными темпами. На этом фоне под угрозой оказался банковский сектор страны, ведь банки имеют достаточно большой объем внешней задолженности и девальвация нацвалюты серьезно усложняет обслуживание этих долгов.
 
На этом фоне облигации самих банков потеряли около половины своей стоимости.
 
До конца 2019 г. турецкие банки должны погасить облигации на общую сумму $7,6 млрд.
 
Чтобы смягчить удар и убедить инвесторов в жизнеспособности банков, были потрачены средства из золотовалютных резервов.
 
Судя по всему, продавали в первую очередь золото. С 15 июня золотые запасы сократились почти на 20% до 15,5 млн унций, при этом основная часть сокращения пришлась на тот момент, когда Центральный банк Турции снизил требования к резервам.
 
Почему банки приступили к ликвидации своих золотых запасов по мере освобождения резервов?
 
Причина, похоже, одна. Дело в том, что Турция - одна из немногих стран, где банкам разрешено учитывать золото для выполнения требований по резервам.
 
Более того, турецкие банки в основном заимствуют на международных рынках доллары и другие твердые валюты, а хеджируют долларовые обязательства, используя золотые депозиты вместо волатильной лиры, причем даже в тех случаях, когда кредиты номинированы в лире, что делает золото гарантией безопасности в банковских балансах.
 
Кстати, как и в Индии, в Турции очень ценят золото: страна может похвастаться пятым в мире потребительским спросом на этот драгоценный металл.
 
Итак, банки распродавали золото, покупая на эти деньги более ликвидные активы, но как будет развиваться ситуация в дальнейшем?
 
Конца кризиса в стране пока не видно. На прошлой неделе ЦБ Турции решился на важный шаг - повысил ставку сразу на 625 базисных пунктов. Казалось, такое решение заставит лиру укрепиться и окончательно остановить девальвацию. Однако уже в пятницу турецкая валюта снова начала дешеветь. На рынке начали отыгрывать другой сценарий - возможную рецессию и рост корпоративных дефолтов - неотъемлемые последствия любого валютного кризиса на развивающихся рынках.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558082/

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Турецкие банки распродают золотые запасы

«Нефть России», 17.09.18, Москва, 11:42    Валютный кризис в Турции нанес сокрушительный удар по банкам. Чтобы успокоить инвесторов и кредиторов, они вынуждены избавляться от золота.
 
Пик финансового кризиса в Турции пришелся на август. На рынках царила паника, курс лиры падал двузначными темпами. На этом фоне под угрозой оказался банковский сектор страны, ведь банки имеют достаточно большой объем внешней задолженности и девальвация нацвалюты серьезно усложняет обслуживание этих долгов.
 
На этом фоне облигации самих банков потеряли около половины своей стоимости.
 
До конца 2019 г. турецкие банки должны погасить облигации на общую сумму $7,6 млрд.
 
Чтобы смягчить удар и убедить инвесторов в жизнеспособности банков, были потрачены средства из золотовалютных резервов.
 
Судя по всему, продавали в первую очередь золото. С 15 июня золотые запасы сократились почти на 20% до 15,5 млн унций, при этом основная часть сокращения пришлась на тот момент, когда Центральный банк Турции снизил требования к резервам.
 
Почему банки приступили к ликвидации своих золотых запасов по мере освобождения резервов?
 
Причина, похоже, одна. Дело в том, что Турция - одна из немногих стран, где банкам разрешено учитывать золото для выполнения требований по резервам.
 
Более того, турецкие банки в основном заимствуют на международных рынках доллары и другие твердые валюты, а хеджируют долларовые обязательства, используя золотые депозиты вместо волатильной лиры, причем даже в тех случаях, когда кредиты номинированы в лире, что делает золото гарантией безопасности в банковских балансах.
 
Кстати, как и в Индии, в Турции очень ценят золото: страна может похвастаться пятым в мире потребительским спросом на этот драгоценный металл.
 
Итак, банки распродавали золото, покупая на эти деньги более ликвидные активы, но как будет развиваться ситуация в дальнейшем?
 
Конца кризиса в стране пока не видно. На прошлой неделе ЦБ Турции решился на важный шаг - повысил ставку сразу на 625 базисных пунктов. Казалось, такое решение заставит лиру укрепиться и окончательно остановить девальвацию. Однако уже в пятницу турецкая валюта снова начала дешеветь. На рынке начали отыгрывать другой сценарий - возможную рецессию и рост корпоративных дефолтов - неотъемлемые последствия любого валютного кризиса на развивающихся рынках.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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