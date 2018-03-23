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Турецкие банки распродают золотые запасы
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«Нефть России», 17.09.18, Москва, 11:42 Валютный кризис в Турции нанес сокрушительный удар по банкам. Чтобы успокоить инвесторов и кредиторов, они вынуждены избавляться от золота.
Пик финансового кризиса в Турции пришелся на август. На рынках царила паника, курс лиры падал двузначными темпами. На этом фоне под угрозой оказался банковский сектор страны, ведь банки имеют достаточно большой объем внешней задолженности и девальвация нацвалюты серьезно усложняет обслуживание этих долгов.
На этом фоне облигации самих банков потеряли около половины своей стоимости.
До конца 2019 г. турецкие банки должны погасить облигации на общую сумму $7,6 млрд.
Чтобы смягчить удар и убедить инвесторов в жизнеспособности банков, были потрачены средства из золотовалютных резервов.
Судя по всему, продавали в первую очередь золото. С 15 июня золотые запасы сократились почти на 20% до 15,5 млн унций, при этом основная часть сокращения пришлась на тот момент, когда Центральный банк Турции снизил требования к резервам.
Почему банки приступили к ликвидации своих золотых запасов по мере освобождения резервов?
Причина, похоже, одна. Дело в том, что Турция - одна из немногих стран, где банкам разрешено учитывать золото для выполнения требований по резервам.
Более того, турецкие банки в основном заимствуют на международных рынках доллары и другие твердые валюты, а хеджируют долларовые обязательства, используя золотые депозиты вместо волатильной лиры, причем даже в тех случаях, когда кредиты номинированы в лире, что делает золото гарантией безопасности в банковских балансах.
Кстати, как и в Индии, в Турции очень ценят золото: страна может похвастаться пятым в мире потребительским спросом на этот драгоценный металл.
Итак, банки распродавали золото, покупая на эти деньги более ликвидные активы, но как будет развиваться ситуация в дальнейшем?
Конца кризиса в стране пока не видно. На прошлой неделе ЦБ Турции решился на важный шаг - повысил ставку сразу на 625 базисных пунктов. Казалось, такое решение заставит лиру укрепиться и окончательно остановить девальвацию. Однако уже в пятницу турецкая валюта снова начала дешеветь. На рынке начали отыгрывать другой сценарий - возможную рецессию и рост корпоративных дефолтов - неотъемлемые последствия любого валютного кризиса на развивающихся рынках.